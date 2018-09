Šéfové 18 agentur podpořili výzvu k ochraně autorského práva

K výzvě francouzské tiskové agentury AFP žádající, aby Evropský parlament uložil velkým internetovým platformám přenechat část zisků sdělovacím prostředkům, na jejichž články, fotografie, či videa odkazují, se připojili šéfové 18 agentur, které jsou členy Evropské aliance tiskových agentur (EANA). Europoslanci mají o nové směrnici o autorských právech hlasovat 12. září.

Návrh má umožnit vydavatelům požadovat poplatek za odkaz nebo za náhled na článek na internetových platformách. Nová právní úprava by tak měla napravit současnou nerovnováhu, kdy internetoví giganti využívají produkce zpravodajských médií, což jim přináší příjmy z reklamy, o které se ale dál s nikým nedělí. Tvorba takového zpravodajství je přitom velmi nákladná.

Proti změně se ostře staví Facebook a Google; obě společnosti tvrdí, že nová úprava by ohrozila volný přístup lidí k internetu. Ve skutečnosti tomu tak není a cíl návrhu je jiný, upozornila EANA. Internetoví giganti jako Google a Facebook využívají zdarma obrovské množství zpráv, které jsou za vysoké náklady vyrobené zpravodajskými a tiskovými agenturami. Tyto články přitom využívají k tomu, aby přilákali inzerenty, a když se tak stane, peníze, které díky reklamě získají, nevrátí do médií. Jejich obrovská členská základna a rostoucí podíl na reklamě z obsahu přitom znamenají, že Facebook a Google se prakticky staly duopolem a na celosvětových příjmech z internetové reklamy, bez Číny, se loni podílely až 80 procenty.

Podle navržené reformy by měly internetové platformy sdílet malou část svých příjmů s producenty obsahu. Jak upozornila EANA, jde jen o tom, aby se autorské právo srovnalo se současnou realitou.

EANA má více než tři desítky členů. K prohlášení se připojila nejen řada ředitelů agentur z EU, včetně generálního ředitele České tiskové kanceláře, ale i z Ukrajiny a Turecka. Pod petici AFP se již také podepsalo více než sto novinářů z 27 evropských zemí včetně Česka, mezi nimi řada nositelů národních i mezinárodních novinářských ocenění.

Prohlášení EANA upozornilo, že zpravodajské společnosti a tiskové agentury se ocitly v absurdní situaci. Jsou to právě ony, kdo investuje obrovské částky do výroby zpravodajství, a jejich novináři se často i za velkého nebezpečí snaží poskytovat přesné, rozmanité a komplexní zpravodajství. Musí financovat vysoké částky do internetového zpravodajství, ovšem nakonec to jsou velcí internetoví hráči, kdo sklízí ovoce jejich práce, aniž je to něco stálo.