Sjezd labouristů podpořil Corbyna, brexitová neutralita přetrvává

Postoj hlavní britské opoziční strany ohledně brexitu zůstává nevyjasněný poté, co v pondělí labouristický sjezd po dramatickém hlasování nepřijal usnesení o podpoře setrvání země v Evropské unii. Uspěl naopak návrh, podle kterého má být o pozici strany k brexitu rozhodnuto až po dalších parlamentních volbách. Ty by mohly přijít už na konci listopadu a labouristé slibují, že by v případě vítězství uspořádali referendum o jakékoli "rozvodové" dohodě s EU.

Delegáti na stranické konferenci v Brightonu hlasovali o třech usneseních týkajících se brexitu. Dvě z nich podporují současnou neutrální pozici lídra Jeremyho Corbyna a obě byla přijata. Nejočekávanější však bylo hlasování o návrhu, který požadoval, aby se labouristé okamžitě přiklonili na stranu setrvání země v EU.

Delegáti ve velkém sále hlasovali zvednutím ruky, přičemž obě strany debaty měly zjevně značnou podporu. Předsedkyně výkonného výboru Labouristické strany Wendy Nicholsová nakonec oznámila, že usnesení neuspělo, přičemž nevyslyšela žádosti o dodatečné exaktnější hlasování. Podle britských médií navíc předtím uvedla, že se na výsledku hlasování neshodla s generální tajemnicí Labouristické strany Jennie Formbyovou.

Podle hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové v sále po tomto verdiktu zavládla "vřava" a "zmatek". "Velmi napjatá situace v sále. Mě se to zdálo velmi těsné... Formbyová měla za to, že (usnesení) nebylo přijato. Nicholsová měla za to, že bylo. Nakonec to neprotahovaly, ale tenhle spor ještě neskončil," dodala na twitteru zpravodajka televize Sky News Beth Rigbyová.

Pro tuto chvíli se ale přístup labouristů k odchodu z EU nemění. Corbyn o víkendu uvedl, že chce dát voličům na výběr mezi zachováním členství v EU a "věrohodnou" smlouvou o brexitu. V případě volebního vítězství své strany by prý usiloval o dojednání "měkčí" podoby odchodu z unie. Zůstává však nejasné, zda by případný labouristický plán pro brexit před kýženým druhým referendem podpořil.

Corbyn je dlouhodobě pod tlakem stranických kolegů a části členské základny, kteří chtějí, aby labouristé učinili svým cílem zvrácení odchodu Británie z EU. Dlouholetý euroskeptik Corbyn ale zatím tomuto tlaku odolává. Důvodem může být podle agentury AP obava, že by tím ztratil tradiční labouristické voliče, kteří v červnu 2016 v referendu hlasovali pro brexit.

Zároveň však platí, že Corbynův postoj prošel od začátku roku značným vývojem, neboť ještě před několika měsíci jeho podpora pro nový plebiscit nebyla jednoznačná. Člen stínové vlády Keir Starmer dnes na stranickém sjezdu uvedl, že labouristé by referendum uspořádali nejpozději půl roku po případném volebním vítězství.

Pokud britská vláda opět nepožádá své partnery ze zemí EU o odklad termínu, opustí Velká Británie Evropskou unii na konci října.