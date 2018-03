Skripala se pokusil zabít Kreml, naznačila ruská ambasáda

Ruská ambasáda na svém Twitteru sarkastickým příspěvkem naznačila, že Rusko má prsty v nedělním incidentu v anglickém Salisbury, kdy byl nervovým plynem otráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia. Kreml Skripala spojil s dalšími třemi bývalými nepříteli státu, kteří pracovali jako dvojitý agenti pro britskou rozvědku. Na ruskou reakci upozornil server Daily Mail.

Šestašedesátiletý Skripal je se svou třiatřicetiletou dcerou v nemocnici v kritickém stavu, poté co byli oba otráveni nervovým plynem. Ministryně vnitra Amber Ruddová prohlásila, že je ještě brzy na to soudit, zdali v pokusu o vraždu bylo nějakým způsobem zapojeno Rusko.

Ruská ambasáda nicméně sama nepřímo naznačila, že si objednávku na zavraždění Skripala objednala. "Jaká to náhoda! Jak Litviněnko, tak Skripal pracovali pro MI6. Berezovskij a Perepiličnij byli napojeni na speciální tajné jednotky Spojeného království. Vyšetřovací údaje jsou tajné z důvodu národní bezpečnosti," stojí v kontroverzním tweetu ambasády. Byl ale myšlen vážně, nebo šlo o jakýsi ruský sarkasmus?

What a coincidence! Both Litvinenko and Skripal worked for MI6. Berezovsky and Perepilichny were linked to UK special services. Investigation details classified on grounds of national security. pic.twitter.com/LOkjKiX4wh