Slovensko hlásí, že patrně bude mít dostatek plynu, aby zvládlo příští zimu

Slovensko patrně bude mít do konce tohoto týdne v zásobnících dostatek zemního plynu, aby zvládlo příští topnou sezonu. Novinářům to ve středu řekl slovenský ministr hospodářství Richard Sulík. Evropské země včetně Slovenska v posledním období zaznamenaly krácení dodávek plynu z Ruska, Bratislava dříve ohlásila uzavření nových dohod o nákupu suroviny v zájmu snížení závislosti země na ruském plynu.

"Momentálně to tak vypadá, že budu moci oznámit, že na Slovensku se v zásobnících nachází dostatek plynu na celou příští topnou sezonu. Jde to podle plánu. Ještě třeba pár dnů vydržet," uvedl Sulík. Už dříve řekl, že zmíněného cíle chce země dosáhnout do 10. července, tedy před začátkem plánované údržby plynovodu Nord Stream 1, kterým po dně Baltského moře proudí ruský plyn do Evropy.

Slovensko mělo v pondělí uloženo v zásobnících množství plynu, které odpovídá zhruba dvěma pětinám roční spotřeby země. Z hlediska tohoto ukazovatele se Slovensko řadí v EU k zemím s nejvyššími uskladněnými zásobami plynu.

Státní slovenské plynárny SPP, které jsou na Slovensku největším dodavatelem plynu, už v červnu podobně jako jiné státy zaznamenaly krácení dodávek suroviny z Ruska. Bratislava na konci května ohlásila, že SPP uzavřely dohody o nákupu norského plynu a také o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG), kterými chce země postupně výrazně snížit svou závislost na dovozu ruského plynu.