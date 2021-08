Slovensko zpřísnilo podmínky provozu atrakcí či služeb také v Tatrách

Ve Vysokých Tatrách a několika dalších regionech na Slovensku začaly od pondělka platit přísnější podmínky pro vstup návštěvníků například do restaurací, hotelů či některých atrakcí než ve zbytku země. Vyplývá to z oznámení provozovatelů služeb a podniků. Změna souvisí se zavedením nového protiepidemického systému a s tím, že devět slovenských okresů včetně regionu Tater už není v nejnižším stupni epidemického rizika. Tatry byly zejména před vypuknutím koronavirové krize častým cílem českých turistů.

Návštěvníci Vysokých Tater nově musejí před využitím některých lanovek, služeb restaurací či hotelů předložit potvrzení o očkování, absolvování testu na koronavirus nebo o prodělání nemoci covid-19. Stejné opatření zavedl i provozovatel aquaparku v Popradu u zmíněného nejvyššího pohoří v zemi.

Podle nových pravidel povolený počet návštěvníků v provozech nebo na hromadných akcích na Slovensku závisí zpravidla na tom, pro který ze třech režimů vstupu se podnikatelé a organizátoři rozhodnou. Nejmenší omezení platí pro případ, že obslouží pouze plně očkované osoby. Druhou možností je, že budou vyžadovat potvrzení o očkování, absolvování testu na koronavirus nebo o prodělání nemoci covid-19. Nejpřísnější podmínky provozu pak platí pro případ, že nezvolí žádnou formu kontroly návštěvníků.

Od druhé poloviny července bylo celé Slovensko v nejnižším stupni epidemického rizika. V souvislosti se šířením koronavirové infekce se nyní devět z celkového počtu 79 okresů v zemi přesunulo do druhého stupně z pětidílné škály. Mezi nimi je i okres Poprad, na jehož území se nachází část Tatranského národního parku. V praxi to znamená zpřísnění podmínek pro činnost některých provozů a konání hromadných akcí. Například aquaparky, kabinkové lanovky a ubytovací zařízení pro turisty by ve zmíněných okresech již nemohly být v provozu, pokud by provozovatel nevyžadoval od návštěvníků potvrzení o očkování, absolvování testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19. Například popradský aquapark nabízí návštěvníkům možnost absolvovat test za poplatek pět eur (127 korun).

Slovensko už v červenci zavedlo povinnou karanténu při vstupu do země až na výjimky pro všechny cestující, kteří nejsou plně očkováni proti onemocnění covid-19. Opatření postihlo zejména turisty ze zahraničí, kteří se nenechali očkovat a kteří plánovali strávit na Slovensku dovolenou.