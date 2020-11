Slovenskou finanční správu povede český daňový expert

Někdejší zástupce šéfa Generálního finančního ředitelství a jeden ze zakladatelů Daňové kobry Jiří Žežulka se stane prezidentem Finanční správy Slovenské republiky. Žežulka vyhrál výběrové řízení, v němž byl od počátku favoritem. Funkce se ujme 1. prosince.

Poslední roky působil Jiří Žežulka jako partner skupiny Apogeo pro oblast daňové politiky a daňových sporů. Teď se vrací do veřejné správy, odkud před pěti lety do soukromého sektoru přišel.

"Jiří v Apogeo Group vybudoval vysoce funkční tým specializující se na prevenci daňových rizik a poradenství v oblastech daňové kontroly pod vedením Martina Bortlíka, exředitele specializovaného finančního úřadu. Na práci těchto specialistů se s jeho odchodem nic nezmění," konstatoval Josef Jaroš, většinový vlastník skupiny.

Zkušenosti z obou stran

Jiří Žežulka je přesvědčen, že pro jeho novou funkci bude velkým přínosem zkušenost z obou stran pomyslné barikády - jak při prosazování daňové politiky státu, tak při hájení oprávněných zájmů daňových poplatníků. "Ve státní správě i v privátním poradenství jsem měl vždy na zřeteli férový výběr daní," zdůraznil Žežulka.

Slovenský ministr financí Eduard Heger v souvislosti s výběrovým řízením na nového prezidenta uvedl, že finanční správa má být výkladní skříní veřejné správy, přičemž její současný neuspokojivý stav je vizitkou celého státu.

Ministr Heger považuje za klíčový výběr daní. Finanční správa musí mít podle něj dvě tváře, a to přísnou a nekompromisní pro ty, kteří se chtějí obohacovat na daních, a potom vlídnou, která patří poctivým podnikatelům. "Od nového prezidenta, kterému dávám svou důvěru, budu vyžadovat, aby tuto filozofii uvedl do praxe," prohlásil Heger.

Motivační prvek pro poplatníky

Jiří Žežulka vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, v české daňové správě působil od roku 2002. Od roku 2011 vedl na Generálním finančním ředitelství Odbor řízení rizik a od roku 2014 byl zástupcem generálního ředitele. Specializoval se na boj s daňovými úniky, spoluzakládal takzvanou Daňovou kobru a podílel se rovněž na přípravě daňové legislativy. Ve skupině Apogeo pracoval od roku 2016, v roce 2019 byl jmenován partnerem pro oblast daňové politiky a daňových sporů.

Před časem Žezulka poskytl rozhovor časopisu Týden. V něm například kritizoval příliš restriktivní postoj český daňové správy vůči podnikatelům. Přirovnal ho ke kobercovému náletu.

"Od roku 2011 jsme v zákonech schválili mnoho restriktivních opatření proti nepoctivým podnikatelům. A začala se i hodně využívat. Chápu, že to je to "A", aby se nekradlo. Na druhou stranu mi chybí i to "B", tedy motivační prvek pro ty poplatníky, kteří plní své daňové povinnosti. Finanční správa jim toho aktuálně nic moc nenabízí. Dá se například uvažovat o rychlejším vracení odpočtů DPH v případech, kdy není detekováno riziko," řekl mimo jiné Žežulka.