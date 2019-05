Snad se k nám přidá. Vítěz eurovoleb chce do party Kisku

Zástupci vítěze voleb do Evropského parlamentu (EP) na Slovensku, koalice proevropských stran Progresivní Slovensko (PS) a Spolu, v pondělí vybídli dosluhujícího prezidenta Andreje Kisku ke spolupráci. Kiska, jemuž pětiletý mandát skončí v polovině června, už dříve ohlásil založení vlastní strany. PS a Spolu chtějí uspět i v nadcházejících parlamentních volbách a vystřídat u moci hlavně nejsilnější vládní stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica.

"V (evropských) volbách se ukázalo, že Slovensko chce změnu. Chceme nadále (PS a Spolu) spolupracovat. Byli bychom rádi, kdyby i další strany pochopily, že lidé chtějí spolupráci. Byl bych rád, pokud by se i Andrej Kiska k takovéto spolupráci přidal," řekl novinářům předseda PS Michal Truban.

Koalice PS/Spolu získala při nízké volební účasti v sobotních volbách do Evropského parlamentu 20,11 procenta hlasů. Strana PS vznikla teprve v roce 2017. V loňských komunálních volbách PS a Spolu podporovaly úspěšného kandidáta na primátora Bratislavy Matúše Valla. Letos v březnu zase bývalá místopředsedkyně PS Zuzana Čaputová vyhrála přímé prezidentské volby. Stranu Spolu loni založilo několik nezařazených poslanců včetně jejího nynějšího předsedy Miroslava Beblavého.

"Za devět měsíců náš čekají parlamentní volby, které budou rozhodující pro budoucnost této země. Velmi bychom si vážili spolupráci s ním (Kiskou) a pokud by se k nám přidal, bylo by to pro Slovensko dobré," řekl Beblavý.

Kiska, který se dlouhodobě vymezuje vůči politice Směru-SD, ohlásil založení vlastní strany začátkem dubna. Tehdy jen řekl, že Slovensko chce změnu a že je třeba vyhrát parlamentní volby. Podrobnější informace by měl oznámit po skončení svého prezidentského mandátu.

Politologové a sociologové s ohledem na úspěch koalice PS/Spolu v evropských volbách upozornili, že Kiska možná promeškal vhodnou dobu k založení vlastní strany. "Pokud bych byl Andrejem Kiskou, nyní budu mít velké 'bolení hlavy', protože zakládat stranu v době vítězné vlny koalice PS/Spolu může znamenat i neúspěch," řekl listu Denník N sociolog Michal Vašečka.

Evropské volby potvrdily ústup Směru-SD z dřívějších pozic, který odstartovala Ficova prohra v prezidentských volbách v roce 2014. Následně strana ztratila v parlamentních, krajských i komunálních volbách. Směr-SD od roku 2006 až dosud vyhrál všechny parlamentní a evropské volby. Ve víkendových eurovolbách získal 15,72 procenta hlasů a skončil na druhém místě.

Kiska v reakci na výsledek PS/Spolu v eurovolbách vyjádřil potěšení nad vítězstvím nových lidí v politice nad starými politickými matadory. Evropské volby podle Kisky ukázaly, že lidé chtějí překreslit politickou mapu Slovenska ve prospěch demokratických sil i v příštích parlamentních volbách.