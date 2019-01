Sníh decimuje Evropu. Problémy hlásí Německo i třeba Řecko

Sever Německa očekává silné bouře, ve východní spolkové zemi Sasko sousedící s Českou republikou má hustě sněžit. V rakouských Alpách mezitím i nadále platí vysoké lavinové nebezpečí. V Rakousku a na jihu Německa si má dát sněžení podle agentury DPA krátkou pauzu. Se sněhem se potýká Řecko, kde bylo nutné uzavřít několik silnic včetně dálnice mezi Aténami a Soluní.

Bavorsko a Rakousko podle agentury vyhlíží s obavami příští dny, zatímco části německého pobřeží Severního moře a Hamburk odpoledne mají podle meteorologů počítat s přílivovými vlnami způsobenými tlakovou níží Benjamin. Například v Hamburku má vpodvečer vrchol přílivu přesáhnout průměr o dva metry, varoval Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrografii.

Na nejdůležitějším nizozemském letišti Amsterodam Schiphol zrušila společnost KLM preventivně kolem 160 letů.

Lidem na jihu Bavorska a v Rakousku zima po jednom ze sněhově nejvydatnějších víkendů posledních let podle agentury DPA dopřeje pauzu k nadechnutí. Zato například Sasko očekává silné sněžení. Během 48 hodin by mohlo ve vyšších polohách napadnout 40 až 60 centimetrů sněhu, ale od dopoledne má sněžit i v nížině.

❄😱🚨❄ Hat das #Schneechaos in #Deutschland euer Wochenende bestimmt? Seit ein p aar Tagen sind weite Teile Deutschlands mit #Schnee bedeckt. ❄🛷⛄❄ Was macht ihr im Schnee am liebsten? #Winter #Wetter #Schlitten #Schneemann pic.twitter.com/OKZ8dUQU1a

Nejpozději v noci na středu však má sněžení na jihu Bavorska opět zesílit. Na mnoha místech regionu mají školáci celý týden volno. S další sněhovou nadílkou musí v příštích dnech počítat v Německu kromě Krušných hor také pohoří Černý les na jihozápadě země či Bavorský les a Šumava.

Zatímco na některých místech jižního Bavorska bylo sníženo lavinové nebezpečí ze čtvrtého stupně na třetí, v Rakousku obavy z lavin dál sílí. "Počet a velikost míst s nebezpečím v průběhu dne roste," sdělila rakouská služba pro varování před lavinami. Vzhledem k očekávanému stále hustšímu chumelení hrozí spontánní suché laviny.

Zhruba stovka silnic v Rakousku je uzavřená, informovala agentura DPA. Lidé jsou nadále odříznuti od světa ve štýrských obcích Pölstal a Hohentauern, kde byl v pondělí vyhlášen mimořádný stav. V alpském pohoří Vysoké Taury je podle DPA sněhem uvězněno na 550 lidí.

Problémy nadále působí také vyvrácené stromy. V Horních a Dolních Rakousech je na dva tisíce domácností bez elektřiny. Na některých místech pomáhá armáda.

Do čtvrtka má v rakouských Alpách napadnout další metr sněhu a i v nižších polohách se počítá s 30 až 80 centimetry. "Nebezpečí, že stromy pod tíhou sněhu a bouře popadají na silnice, elektrické vedení a železniční tratě, den ode dne roste," řekl mluvčí rakouského meteorologického institutu ZAMG.

Ochromená doprava v Řecku

Sněžení ochromilo dopravu v řadě regionů centrálního a jižního Řecka. I na aténské Akropoli byla ráno tenká vrstva sněhu, který však brzy roztál.

#Snow in #Zakynthos today, especially in the mountains. It’s looking very pretty if a bit cold! #winter #greece #zante pic.twitter.com/R8Sdw8kHD2