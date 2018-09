Španělé za poslední dva dny zachránili na moři 682 migrantů

Loď španělské námořní záchranné služby María Zambrano vyzdvihla ve čtvrtek v Gibraltarské úžině z pěti člunů 181 migrantů původem ze severní Afriky.

Už ve středu přitom námořní záchranná služba z moře vyzdvihla 501 uprchlíků, kteří se do Španělska chtěli dostat na 12 člunech. Jeden z nich se ve východní části Gibraltarské úžiny téměř potopil a vedle 53 přeživších na něm bylo i pět mrtvých, informoval deník El País.

Španělsko se letos pro migranty z Afriky stalo hlavní branou do Evropy. Po moři jich tam letos podle údajů OSN dorazilo na 24 tisíc. Politické klima ve Španělsku ale začíná "v důsledku nárůstu počtu příchozích jevit známky napětí," uvedla agentura AP.

#migration The first seven months of 2018 saw refugees and migrants arriving in Europe at lower levels overall than in the previous two years. However, Spain become the main entry point to Europe with some 27,600 land and sea arrivals. #UNHCR pic.twitter.com/NsbWrsXvuo