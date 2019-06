SPD je na dně. Partner Merkelové nadále ztrácí preference

Němečtí sociální demokraté (SPD), menší koaliční partner ve vládě kancléřky Angely Merkelové, v průzkumu volebních preferencí dále ztrácejí. Strana by podle nejnovějšího průzkumu agentury Forsa získala ve volbách jen 11 procent hlasů, což je nejméně od roku 1949.

V poslední době se zvyšují pochyby, zda koalice Merkelové přežije do roku 2021, zvláště poté, co před dvěma týdny odstoupila předsedkyně SPD Andrea Nahlesová kvůli ztrátě hlasů ve volbách do Evropského parlamentu a první poválečné porážce v zemských volbách v Brémách.

SPD by podle nejnovějšího průzkumu ve volbách skončila na čtvrtém místě, za protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD) s 13 procenty hlasů. Nejpopulárnější stranou s 27 procenty hlasů zůstávají Zelení. Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Merkelové by získala 24 procent hlasů, což je rekordní minimum, napsala agentura Reuters.