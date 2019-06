Spolupráce V4 je důležitá, nelze ale slevit z hodnot EU

Spolupráce Slovenska, Česka, Maďarska a Polska v rámci skupiny visegrádská čtyřka (V4) je důležitá, zároveň ale nelze slevit z hodnot Evropské unie, řekla dnes ČTK nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. V regionu V4 čelí Maďarsko a Polsko výtkám kvůli údajně vážnému ohrožení hodnot unie či zásad právního státu.

"Myslím si, že V4 má svůj význam v určitých tématech. (...) Zároveň to ale nemá znamenat ústup od hodnot, které vyznáváme jako součást Evropské unie. Když váháme nad tím, jestli některé hodnoty, například nezávislost justice, nejsou v některých zemích ohrožené, tak se k tomu musíme jednoznačně postavit. V tomto smyslu se shoduji s pozicí Evropské unie, pokud jde o otázku dodržování nebo respektování těchto hodnot," uvedla Čaputová.

Podle slovenské prezidentky některé z kroků visegrádských zemí vysílají signál, jako kdyby se porušovaly důležité hodnoty, například nezávislost justice.

Seskupení V4 je podle Čaputové důležité mimo jiné kvůli tomu, že se podílelo na společném vstupu této čtveřice středoevropských zemí do EU a že má význam i při prosazování společných zájmů.

Podle Čaputové je Slovensko nejvíce integrovanou zemí v regionu, na rozdíl od Česka, Maďarska a Polska zavedlo euro. "Nálady v ostatních státech V4 jsou do jisté míry jiné, když se na to podíváme například z hlediska objektivních výsledků voleb. Snad i ta zkušenost hlubší integrace, což jsou možná spojené nádoby, přispívá k tomu, že ve výsledku Slováci ve volbách, ať těch, nebo těch, to je teď jedno, vybrali právě kandidáty, kteří mluvili jednoznačně o proevropské orientaci," uvedla Čaputová. Dodala, že proevropští kandidáti na Slovensku postoupili do rozhodujícího druhého kola přímé volby prezidenta a že také většina slovenských poslanců Evropského parlamentu zvolených v květnových volbách zastává proevropské názory.

Problém není vyřešený

Čaputová očekává, že EU zřejmě bude znovu čelit migraci a měla by se na to připravit. "Ten problém ale samozřejmě ještě není vyřešený, jen možná teď není tak akutní. A ukázal, kde byly slabiny Evropské unie z hlediska přístupu k němu. Ale myslím si, že bychom se měli zaměřit na rovinu příčin. To znamená, je opravdu třeba posílit rozvojovou pomoc a investice do těch regionů, které jsou zdrojem migrace. Zároveň zcela souhlasím s vnější ochranou hranic čili Frontexem a jeho posílením," řekla Čaputová.

Jako jeden z prvních předních slovenských politiků klade Čaputová důraz na ochranu klimatu. "Jsem ráda, že se v posledním období velmi silně probouzejí občanské hlasy a občanská společnost, různé skupiny lidí, zejména mladá generace, které na tento problém upozorňují," prohlásila. "Takže jsem velmi ráda, že se toto téma stává klíčovým i na Slovensku. Myslím, že se to ukázalo i v eurovolbách. Bylo to součástí mojí agendy v rámci prezidentské kampaně, ale zároveň se to stává silným tématem i celoevropsky a celosvětově," dodala s tím, že dříve se tomuto problému pozornost nevěnovala.