Spor o lov hřebenatek v průlivu La Manche rybáři ukončili

Britští a francouzští rybáři ve čtvrtek ukončili spor o lov hřebenatek v Lamanšském průlivu, kvůli kterému se koncem srpna dostali do ostrých fyzických potyček. Po několikahodinovém jednání obnovili dohodu z roku 2017 o tom, za jakých okolností mohou do oblasti na výlov lodi o délce do 15 metrů, nebo ty větší, uvedla agentura AFP.

Spor se vede zejména o to, jak dlouho je možné v oblasti cenné měkkýše oblíbené ve středomořské kuchyni lovit. Britští rybáři mají právo lovit v oblasti po většinu roku, zatímco francouzští jen od října do května. Vadí jim tak, že jejich britští kolegové mohou lovit ve větším rozsahu.

Napětí ve sporu táhnoucím se 15 let vyvrcholilo koncem srpna, kdy se desítky francouzských lodí vydaly protestovat proti údajnému britskému drancování míst výskytu hřebenatek. Došlo přitom ke střetům, které vyústily v poškození řady lodí.

Potyčky britských a francouzských rybářů: