Státy EU neplánují znovu jednat o brexitové smlouvě

Sedmadvacet států Evropské unie se kvůli britskému vnitropolitickému dění nechystá s Londýnem znovu začít jednat o podobě už domluvené dohody o brexitu. V Bruselu to zopakovali zástupci sedmadvaceti zemí evropského bloku, kteří připravovali čtvrteční a páteční summit EU.

Britská premiérka Theresa Mayová v pondělí přiznala neúspěch, když odložila původně na úterý plánované schvalování "rozvodové dohody" v britské Dolní sněmovně. Porážka, která ji čekala, by totiž byla jednoznačná. Mayová ve snaze získat od EU pomoc absolvuje kolečko vyjednávání s nizozemským premiérem Markem Ruttem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Večer je očekávána v Bruselu, kde se sejde s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem.

Tusk už oznámil, že brexit se nakonec na program summitu dostane. Podle Aleše Chmelaře, náměstka českého ministra zahraničí, to bude nejspíš v rámci debaty lídrů zemí EU o mezinárodní politice, tedy u pracovní večeře ve čtvrtek večer. Premiérka Mayová své kolegy z dalších unijních zemí patrně seznámí s vývojem i s tím, že hlavním problémem pro řadu britských politiků zůstává takzvané záložní řešení pro režim na irské hranici.

To je součástí dohody o vystoupení a v případě krachu dalších jednání o budoucím uspořádání vzájemných vztahů by v praxi znamenalo celní hranici mezi britským Severním Irskem a ostatními částmi Británie. O zrušení takového stavu by přitom nemohla rozhodnout Británie sama, potřebovala by souhlas všech unijních zemí. Obě strany přitom předpokládají, že tato pojistka nikdy platit nebude, protože ji nahradí zatím neexistující a nedojednané trvalé řešení.

Summit by ve snaze pomoci Mayové prosadit dohodu v britském parlamentu mohl na politické úrovni ve formě nějaké deklarace dát britské straně určité záruky, míní Chmelař, samotná změna dojednané smlouvy je podle něj ovšem velice nepravděpodobná. "Obávám se, že dohodu o vystoupení už ani z technických nebo časových důvodů otevírat nebude možné," poznamenal Chmelař.

Podle dánského ministra zahraničí Anderse Samuelsena politická možnost určité věci "dovysvětlit" existuje vždy, ani podle něj ale znovuotevření textu dohody není možné.

Michael Roth, německý státní tajemník pro evropské záležitosti, odsunutí hlasování v britské sněmovně pro hrozící neúspěch označil za smutné. "Je to velice smutná situace, nejen pro lidi v Británii, ale pro nás v EU27. Vždyť my máme velmi velký zájem o těsnou a fungující spolupráci s Británií a doufáme, že dobrá kooperace bude moci pokračovat," poznamenal.

Francouzská ministryně pro Evropu Nathalie Loiseauová byla tvrdší, když novinářům připomněla, že evropská strana pro Brity už udělala hodně. "Dohoda, která je na stole, je jediná možná. Souhlasili jsme s mnohými ústupky, abychom se k ní dostali," prohlásila. Pokud se britská strana nedokáže domluvit a text nedokáže přijmout, musí být podle ní unie připravena na tvrdý brexit 29. března příštího roku. "My se na to chystáme. Náš parlament nás v pondělí zavázal přijmout všechna potřebná opatření," dodala Francouzka.