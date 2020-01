Stávky ve Francii budou pokračovat. Macron nechce ustoupit

Radikální francouzská odborová organizace CGT vyzvala k pokračování stávek, které už téměř měsíc ve Francii ochromují veřejnou dopravu. Prezident Emmanuel Macron v úterý v novoročním projevu zdůraznil odhodlání uskutečnit reformu penzijního systému, kvůli níž odboráři protestují.

"Měl jsem dojem, že tato slova slyším už potisící," řekl předák odborového svazu CGT Philippe Martinez v televizi BFM o Macronově proslovu. Šéf Elysejského paláce mimo jiné uvedl, že věří, že vláda rychle najde kompromis s odbory, aniž by opustila principy, na nichž je důchodová reforma postavena.

"Ve stanovisku vlády stále nevidím nic nového. Výstražný signál musí být hlasitější, potřebujeme stávky všude," prohlásil Martinez. Dodal, že jeho svaz se 7. ledna zúčastní jednání odborářů s vládou.

Cílem chystané reformy je zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze sice nadále má být věk 62 let, prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

Stávka pracovníků francouzské státní sféry vstoupila do 28. dne a vyrovnala tak rekord nejdelšího podobného protestu v zemi z přelomu let 1986 a 1987.