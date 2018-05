Štědré spropitné? Místo částky žena zadala svůj PIN kód

Nákup obyčejného dortu a několika nápojů ve Švýcarsku vyšel ženu velmi draho. Místo spropitného totiž zadala na terminálu svůj čtyřmístný PIN kód a zaplatila v přepočtu více než 164 tisíc korun. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Ruska Olesya Shemyaková zjistila až dva týdny po návštěvě v restauraci, že ji na bankovním účtu chybí více než pět tisíc liber, tedy asi 164 tisíc korun. K omylu došlo ve městě Dietikon, které se nachází v kantonu Curych ve Švýcarsku. Sedmatřicetiletá žena navštívila bistro s kebabem, kde pro sebe, svého syna a kolegu koupila kousek čokoládového dortu a nějaké nápoje. Pravděpodobně došlo k nedorozumění z důvodu jazykové bariéry, protože Shemyaková žije ve Francii a ve zmíněné části Švýcarska se hovoří německy.

Celá objednávka stála v přepočtu asi pět set korun a žena si přála zaplatit kreditní kartou. V tu chvíli nastal problém, místo spropitného zadala rovnou svůj čtyřmístný PIN kód, tedy číslice 5650. "Zadala jsem svůj PIN. Nejdříve to nefungovalo, až napodruhé se to podařilo. Myslela jsem si, že platím tolik, kolik je na účtence," říká žena a dodává, že o dva týdny později ji šokovala částka stržená z jejího účtu.

Woman accidentally tips a kebab shop £5,650 after entering her PIN number as the amount she wanted to leave https://t.co/EVIkBWH781