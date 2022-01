Terorista Breivik, který zavraždil 77 lidí, žádá o podmínečné propuštění

Norský terorista Anders Behring Breivik, který deset let po vraždě 77 lidí žádá o podmínečné propuštění, představuje stejné riziko jako v minulosti. Podle agentury AFP to ve středu před soudem uvedla psychiatrička, která atentátníka opakovaně vyšetřovala.

Dvaačtyřicetiletý Breivik, jehož soud za terorismus poslal do vězení na 21 let, tvrdí, že se zřekl násilí. V souladu s norskými zákony požádal po uplynutí prvních deseti let trestu o podmínečné propuštění.

"Domnívám se, že Breivikova diagnóza se nezměnila," řekla psychiatrička Randi Rosenqvistová soudu. Slyšení se koná v tělocvičně věznice Skien, která se nachází 100 kilometrů jihozápadně od Osla a ve které si Breivik odpykává trest. "Riziko budoucího násilí se od let 2012 a 2013, kdy jsem psala své první hodnocení, nezměnilo," uvedla lékařka.

Podle znalkyně trpí Breivik poruchou osobnosti, kterou Rosenqvistová popsala jako "asociální, histriónskou a narcistickou".

Breivik na konci července 2011 ve vládní čtvrti v Oslu odpálil nálož, která připravila o život osm lidí. Krátce nato postřílel 69 členů letního tábora sociálnědemokratické mládeže na nedalekém ostrově Utöya. O rok později ho soud za terorismus poslal na 21 let do vězení, což je nejvyšší jednorázový trest, který je v Norsku možné uložit. V Breivikově případě ho však lze prodlužovat až na doživotí.

Svědectví Rosenqvistové, jediné psychiatričky předvolané k výpovědi, je považované za klíčové v otázce Breivikova předčasného propuštění. Odborníci takové propuštění považují za krajně nepravděpodobné.

Breivik během svého vystoupení několikrát vrtěl hlavou, stěžoval si na podmínky ve vězení a uvedl, že s ním bylo zacházeno "jako se zvířetem". Údajně neměl dostatečný kontakt s vnějším světem. Ve vězení má k dispozici tři místnosti, televizi s DVD přehrávačem, herní konzoli a psací stroj.

"Člověk, který byl souzen za trestný čin, nemůže nikdy zaručit, že ho už nikdy neudělá, protože záleží na společnosti, zda mu dá šanci, nebo ne," řekl ve středu třem soudcům, kteří po něm chtěli, aby prokázal, že už není násilnickým aktivistou. "Mohu dát čestné slovo, že v případě propuštění opustím Norské království," dodal.

Jeho žádost o podmínečné propuštění šokovala severskou zemi, kde se rodiny obětí i odborníci obávali, že soudu využije k hlásání svých extremistických názorů. Jeho dosavadní chování, které zahrnovalo nacistický pozdrav či nápisy o bělošské nadřazenosti, tyto obavy ještě posílilo.

Soud jedná od pondělí do čtvrtka. Rozhodnutí se očekává ještě tento měsíc.