Tisíce evakuovaných kvůli požáru na Gran Canarii se vrací domů

Přes deset tisíc obyvatel španělského ostrova Gran Canaria, kteří museli opustit své domovy kvůli rozsáhlému lesnímu požáru, se zřejmě všichni budou moci vrátit do svých domovů. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Kanárských ostrovů Ángel Víctor Torres. Hasiči však živel stále nemají úplně pod kontrolou, díky příznivějším povětrnostním podmínkám v posledních dnech by se jim to však mělo podařit v příštích 48 hodinách.

Na 4500 lidí již dostalo povolení od úřadů vrátit se domů. Podle španělské národní televize by je mělo do konce středy následovat zbylých 6000 evakuovaných. "V momentě, kdy se budou moci lidé vrátit domů, jsme nad požárem zvítězili," prohlásil Torres.

Premiér však uvedl, že oheň zuří od soboty a z porostu na řadě míst nadále vychází kouř. Stále proto hrozí, že by někde mohl požár propuknout nanovo. Na hašení přitom pracuje asi tisícovka hasičů s pomocí helikoptér a hydroplánů. Podle listu El País shodily letouny na ostrov za pondělí a úterý téměř tři miliony litrů vody.

Plameny zničily více než 12 tisíc hektarů lesa v západní a severní části ostrova, včetně 2000 hektarů přírodního parku Tamadaba. Úřady však nehlásí žádné zraněné. Naštěstí se zatím nenaplnily obavy, že by živel mohl zničit některé druhy rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

Příčinu požáru, který je na ostrově třetí za dva týdny a podle El País nejhorší za posledních šest let, zatím hasiči vyšetřují. Na Gran Canarii by měl ve čtvrtek ráno dorazit španělský premiér Pedro Sánchez.

Ostrov Gran Canaria je s téměř milionem obyvatel druhým nejlidnatějším z Kanárských ostrovů. Ročně ho navštíví na 4,5 milionu turistů, 90 procent z nich ale jezdí na jih ostrova a zejména na pobřeží.