Třetina rakouské vlády se na týden stěhuje do Číny

Ještě nikdy v historii se z Rakouska do zahraničí nevydala tak rozsáhlá státní delegace jako při nadcházející státní návštěvě Číny. V sobotu odletí do Pekingu nejen rakouský prezident a kancléř, ale i třetina vlády.

Politiky bude navíc doprovázet 250 úředníků, vědců, podnikatelů či umělců. I podle rakouského prezidenta Alexandera van der Bellena se jedná o historickou událost. "Tak početný a významný doprovod neměla dosud žádná státní návštěva," prohlásil Van der Bellen. S nadsázkou řečeno bude takřka každý, kdo něco znamená v rakouské politice, byznysu či kultuře, sedět zítra v letadle směřujícím do Číny.

Rakousko na týden opustí prezident, kancléř Sebastian Kurz, k tomu i ministři zahraničí, hospodářství, životního prostředí a infrastruktury. K nim se přidá 150 podnikatelů, ekonomů, zástupců hospodářské komory, 30 významných vědců a vysokoškolských pedagogů a kulturních pracovníků. "Doufáme, že se nám v Číně podaří uzavřít a podepsat různé dohody mezi rakouskými a čínskými firmami," uvedl rakouský prezident, zvolený s podporou rakouské strany Zelených.

Van der Bellen by rád přivezl z Číny mimo jiné kontrakty zaměřené na výměnu technologií v oblasti ochrany životního prostředí. "I Čína potřebuje čistý vzduch a čisté řeky," uvedl prezident., Řada rakouských firem také doufá, že se uplatní na čínském trhu se svými dodávkami zimního sportovního vybavení. Před nacházející zimní olympiádou v Pekingu v roce 2022 se totiž očekává zvýšený zájem Číňanů o zimní sporty, zejména lyžování.

Rakouský prezident se v Číně setká jak se svým čínským protějškem, tak prezidentem parlamentu a dalšími významnými politiky. Údajně ale chce setkat i s některými čínskými aktivisty bojujícími za dodržování lidských práv. "Máme to v plánu," řekl na dotaz agentury APA. Toho, že by setkání s aktivisty mohlo čínskou stranu rozladit, se údajně neobává. "Nejsou to žádné tajné schůzky," řekl Van der Bellen.

Od státní návštěvy očekává zlepšení rakousko-čínských vztahů na všech úrovních. "Osobně mě obzvlášť zajímá bohaté kulturní dědictví Číny a obrovské hospodářské oživení země," řekl Van der Bellen. Rakouská delegace bude jednat v Číně až do 12. dubna. Do té doby bude kancléře i prezidenta doma zastupovat vicekancléř za stranu Svobodných Heinz Christian Strache.