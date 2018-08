Třináctiletá dívka se oběsila. Na mobilu hledala způsoby sebevražd

K tragické události došlo v anglickém Devonu. Teprve třináctiletá dívka tam spáchala sebevraždu potom, co si na vlastním iPhonu vyhledala způsoby, jak se zabít. Zprávu přinesl server The Mirror.

Ellie Phillipsová měla ve škole problémy se svými spolužáky, často se s nimi hádala. Byla závislá na svém iPhonu a hodně se uzavírala do sebe. Nakonec vše vyústilo tragickou sebevraždou.

Její matka Michelle vyšetřovatelům řekla, že její dcera byla velmi uzavřenou osobností s poměrně negativním pohledem na svět. Zároveň ale byla hodně hašteřivá a vždy musela mít poslední slovo. Matka chtěla Ellie kvůli jejímu přístupu iPhone zabavit. Dívka na něm trávila většinu času a s nikým nekomunikovala.

Jedním z důvodů její uzavřenosti mohl být i fakt, že matka se rozešla s otcem. Toho Ellie už pak moc často nevídala, z čehož byla nešťastná. Místo toho se do domu nastěhoval matčin nový přítel Stuart Ley, který uvedl, že dívka ho nikdy nebrala jako svého otce a s ničím se mu nesvěřovala.

Výborná hokejistka

Hlavní vyšetřovatel Philip Spinney se dozvěděl, že dívka nebyla spokojena ani ve své škole a chtěla přestoupit do jiné. Přitom školu reprezentovala v ledním hokeji. V týmu byla nejlepší hráčkou. Ještě den před svou sebevraždou ho dovedla k historicky nejlepšímu výsledku a vyhrála cenu Hráčka turnaje.

V den, kdy se rozhodla svůj život ukončit, se s matkou a nevlastním otcem bavila o lidech, které neměla ráda. Později doma na farmě odešla k rybníku, kde si měla dělat domácí úkoly. Tam se oběsila. Když ji matka našla, snažila se ji oživit, ale neúspěšně. V nemocnici v Devonu zemřela.

Její praktická lékařka přitom nikdy nezaregistrovala, že by dívka trpěla mentálními problémy. Ani učitelka angličtiny Frances Lovettová si nevšimla ničeho neobvyklého. "Byla poměrně temperamentní povahy, se svými spolužačkami se často hádala, ale nebylo to nic neobvyklého. Rozhodně bych to nenazvala šikanou," řekla.

Poznámky o svém pohřbu

Detektivové později v iPhonu Ellie odhalili, že si na internetu vyhledávala výrazy jako pohřeb, deprese, stres, úzkost a sebeublížení. Dokonce přímo hledala způsoby sebevražd a napsala si do poznámek detaily ke svému pohřbu.

Vyšetřovatel Spinney nakonec případ uzavřel tím, že "Ellie zemřela na následky svých vlastních činů. Je to opravdu tragická událost. Je to velmi těžké unést ztrátu dcery za takových okolností."