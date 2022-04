Ukrajinský velitel z Mariupolu varoval, že obránci města již dlouho nevydrží

Obránci ukrajinského Mariupolu vydrží vzdorovat ruským útokům už jen několik dní, nebo dokonce jen několik hodin, varoval na facebooku ukrajinský armádní činitel Serhij Volynskyj. Ruské ministerstvo obrany dalo ukrajinským bojovníkům v Mariupolu nové ultimátum a vyzvalo je, aby složili do středečního odpoledne zbraně, informovala agentura Interfax.

Velitel ukrajinské 36. brigády námořní pěchoty Volynskyj vyzval světové lídry, aby zorganizovali evakuaci z rozsáhlých mariupolských oceláren Azovstal, kolem nichž se soustředily ukrajinské síly bránící město a kde se podle ukrajinských představitelů ukrývají i stovky civilistů. Ocelárny jsou poslední baštou ukrajinského odporu ve městě a čelí intenzivnímu ruskému bombardování.

"Tohle by mohla být naše poslední výzva. Zbývá nám pravděpodobně několik dní, možná jen hodin," řekl ve videoprohlášení Volynskyj. "Nepřítel je co do počtu desetkrát silnější než my, má převahu ve vzduchu, na zemi, i pokud jde o dělostřelectvo, vybavení a tanky," doplnil. "Obracíme se na světové lídry a prosíme je, aby nám pomohli (...) a přepravili nás na území třetí země," zdůraznil velitel. Dodal, že město je zničeno.

Podle Volynského je v ocelárnách asi 500 zraněných vojáků. Poskytnout jim zdravotní pomoc je podle něj problematické. "Doslova hnijí," řekl velitel americké stanici CNN v telefonickém rozhovoru. Volynskyj připomněl, že na místě jsou i civilisté, kteří trpí zejména kvůli explozím v bezprostřední blízkosti. Počet vojáků v ocelárnách odmítl stanici upřesnit.

Ruské ministerstvo obrany ve středu znovu vyzvalo obránce města, aby do středečních 14.00 hodin moskevského času (13.00 SELČ) složili zbraně. Ruský generál Michail Mizincev v úterý sdělil, že vojákům, kteří se vzdají, Rusko garantuje plnou bezpečnost. Ukrajinští vojáci ani civilisté ale podle něj zatím nabídky nevyužili.