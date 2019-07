Unikátní záběry srážky vrtulníku a letadla v italských Alpách

Dvě videa srážky vrtulníku a lehkého letadla, při níž v lednu v italských Alpách zemřelo sedm lidí, zveřejnila italská policie. Nehoda se odehrála v blízkosti ledovce Rutor v alpské oblasti Valle d'Aosta asi 80 km jihovýchodně od města Turín.

Zveřejněné záběry pochází ze dvou kamer, které srážky natočily, střet je nepoškodil a byly nalezeny, když u jednoho z vraků roztál sníh.

Videa z paluby vrtulníku potvrzují prvotní rekonstrukci události. "Podvozek letadla narazil do jednoho z listů rotoru vrtulníku," uvedl velitel policejních záchranářů Delfino Viglione. Osazenstvo vrtulníku francouzské turistické letadlo nevidělo, dodal. To ostatně na místě nehody nemělo co dělat, uvedla televize Sky TG24.

Při nehodě zemřeli čtyři Němci, Francouz, Ital a Belgičan.

Srážka vrtulníku a lehkého letadla: