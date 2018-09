Upřednostníme občany před ratingem, tvrdí vicepremiér Itálie

Italská vláda upřednostní Italy před ratingovými agenturami, řekl italský vicepremiér a šéf Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi di Maio. Reagoval tím na skutečnost, že mezinárodní ratingová agentura Fitch v pátek zhoršila výhled ratingu Itálie ze stabilního na negativní. Nová italská vláda vyvolává od června, kdy se zformovala, obavy, že nebude dodržovat unijní rozpočtová pravidla.

"Jsme na rozcestí, na němž stály i vlády předchozích dvaceti let: máme se rozhodnout, zda poslechneme ratingovou agenturu, která legitimně vykonává svoji práci, anebo zda upřednostníme občany. To by se nemělo navzájem vylučovat, ale pokud tomu tak bude, pak si za všech okolností vybereme Italy. Nechceme uklidňovat ratingovou agenturu a trhy a bodnout přitom Italy do zad," řekl Di Maio.

Zadlužení Itálie nyní dosahuje 130 procent jejího hrubého domácího produktu a je nejvyšší od roku 1990, kdy se začal tento údaj v současné podobě sledovat.

Vládní strany - jak protestní M5, tak protiimigrační a euroskeptická Liga - už během předvolební kampaně neskrývaly, že chtějí změnit unijní rozpočtové pravidlo, které stanovuje strop rozpočtového deficitu na tři procenta HDP. Obě strany si také přejí snížení příspěvků Itálie do rozpočtu Evropské unie.

S dodržením zmíněného rozpočtového pravidla jsou v rozporu i hlavní programové body obou stran - Liga chce prosadit rovnou daň, M5S všeobecný měsíční základní příjem. Italský ministr hospodářství Giovanni Tria v sobotu řekl, že Itálie unijní rozpočtové pravidlo dodrží.

Agentura Fitch své rozhodnutí zdůvodnila "novým a neprověřeným charakterem vlády" a jejími sliby, že zvýší výdaje. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory. Ukazuje jim zejména, jaká je pravděpodobnost, že ten který úvěr bude řádně a včas splacen.

Nová italská vláda by měla návrh svého rozpočtu schválit do konce října.