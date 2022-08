V Británii se lidé přes zimu ohřejí v galeriích a knihovnách, plánují města

Britská města se kvůli zdražování energií chystají občanům nabídnout místa, kam se budou moci přijít přes zimu zdarma ohřát. Jako takzvané tepelné banky mají sloužit například knihovny, galerie nebo komunitní centra, napsal deník The Times. Radnice tak chtějí pomoci lidem, kteří nezvládají platit vysoké účty za plyn a elektřinu.

Tepelné banky mají být po vzoru potravinových bank pomocí pro nejohroženější obyvatele, kteří budou muset šetřit. Plán zpřístupnění veřejných vytápěných prostor široké veřejnosti už oznámily například radnice v Birminghamu, Bristolu, Glasgow či Aberdeenu.

"Chceme lidem pomoci najít místa, kde budou vítáni, a to zdarma... Nemělo by se stávat, že si lidé nemůžou dovolit doma vytápět, ale v Birminghamu je to teď realita," uvedl labouristický radní Birminghamu John Cotton.

Ceny energií v Británii stoupají už dlouhé měsíce, podle The Times se očekává, že od října průměrná domácnost zaplatí za energie 3549 liber (102 tisíc Kč) ročně.