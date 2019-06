V Černobylu chybí černoši, stěžovala si Britka. Měla pravdu

Když si britská herečka a scenáristka Karla Marie Sweetová na twitteru postěžovala, proč v úspěšném seriálu na HBO Černobyl nehrají žádní herci černé pleti, sklidila za to kritiku. V tehdejším Sovětském svazu zkrátka nebylo možné, aby černoši pracovali v jaderné elektrárně, argumentovali. Sweetová ale měla z části pravdu, jeden černoch se totiž podílel na evakuaci obyvatel v okolí elektrárny. Odhalil to ukrajinský server TheBabel.

"Zhlédla jsem dvě epizody Černobylu. Je to vydařené! Přesto mě jedna věc trápí. Chápu, že asi všechny postavy byly ve skutečnosti bíle, ale určitě také měly ukrajinský přízvuk. Tihle herci mají přízvuk z celé Velké Británie. Pokud tedy kašleme na historickou přesnost, tak proč nedáme prostor lidem jiné pleti?" ptala se Britka.

Její tweet se nesetkal s příliš velkým pochopením od ostatních uživatelů. "Možná proto nebyl ani Martin Luther King nikdy ztvárněn bílým hercem, protože by to bylo divné. King byl prostě černoch. Před 35 lety nebyli v Sovětském svazu žádní lidé jiné pleti. Je to zcela jasné," odvětil například uživatel Jegor Bykovsky.

Ve svém závěru se však mýlil stejně jako ostatní. Ukrajinský server TheBabel totiž na ruské sociální síti VKontakte vypátral jistého Igora Čirjaka, vojáka černé pleti, který se podílel na likvidování následků katastrofy v Černobylu.

Čirjak se k armádě přidal v 18 letech. V roce 1985 pomáhal stavět pontonový most v Kyjevě. Jeho vojenská jednotka ale nakonec byla povolána právě do okolního města Černobylu Pripjať, kde u řeky stavěla další pontonový most, přes který se následně evakuovalo obyvatelstvo.

Sám Čirjak sdílel před třemi lety na svém profilu řadu fotografií z doby, kterou trávil v Černobylu. Vzpomínal tak na 30 let výročí od výbuchu čtvrtého reaktoru. Na dotazy médií s žádostí o rozhovor ale dosud neodpověděl, na sociální síti VKontakte se totiž zdržuje minimálně a není jisté, jestli vůbec zaregistroval svou čerstvě nabytou slávu.