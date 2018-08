V Lamanšském průlivu se střetli britští a francouzští rybáři

V Lamanšském průlivu se v úterý brzy ráno střetli britští a francouzští rybáři, kteří v oblasti loví hřebenatky. Francouzští rybáři, kteří své britské kolegy obviňují z bezuzdného plenění zásob těchto cenných měkkýšů oblíbených ve středomořské kuchyni, podle Britů házeli na jejich lodě kameny a dýmovnice a uráželi je. Incident se stal asi 22 kilometrů od pobřeží Normandie, píše britský tisk.

Britští rybáři mají právo lovit v oblasti po většinu roku, zatímco francouzští rybáři jen od října do května. Vadí jim tak, že jejich britští kolegové mohou lovit ve větším rozsahu. "Nechceme, aby přestali lovit, ale mohli by počkat přinejmenším do prvního října, abychom se podělili," řekl šéf normandských rybářů Dimitri Rogoff.

Asi 40 francouzských lodí se proto podle serveru BBC v noci na úterý vydalo protestovat proti údajnému britskému drancování míst výskytu hřebenatek. Chtěli tak zhruba pětici britských lodí zamezit v práci. Několik plavidel bylo při střetech poškozeno, zranění ale nejsou hlášena žádná.

Britští rybáři nyní podle BBC žádají vládu o ochranu. Spor nicméně není nový, táhne se už nejméně 15 let.