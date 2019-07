V Londýně se nový mrakrodrap zatím stavět nebude

Londýnský starosta Sadiq Khan v úterý zabránil vydání povolení ke stavbě mrakodrapu, který se měl stát druhou nejvyšší budovou v britské metropoli. S odvoláním na jeho mluvčího o tom informovala agentura Reuters. Projekt budovy s vyhlídkovou plošinou, které se přezdívalo Tulipán, by podle Khana měl pro veřejnost jen malý přínos a narušil by panorama města.

"Starosta má řadu vážných námitek k této žádosti a poté, co ji dopodrobna prostudoval, odmítl vydat povolení k projektu, který by podle něj měl pro veřejnost jen velmi omezený přínos," uvedl mluvčí londýnského starosty. Podle něj Khan navíc nepovažuje architektonický návrh za dostatečně kvalitní pro tak významné místo v centru města a rovněž si myslí, že by mrakodrap poškodil panorama Londýna a zamezil výhledům na nedaleký královský palác Tower.

Mrakodrap, který navrhlo studio známého architekta Normana Fostera, měl být druhou nejvyšší budovou v západní Evropě. Vyšším by po dokončení byla jen nedaleká věžová stavba známá jako Shard. Stavba Tulipánu měla začít již příští rok a dokončena měla být v roce 2025.

Developer, který chtěl Tulipán v Londýně postavit, již vyjádřil zklamání ze starostova rozhodnutí. Jak dál s projektem naloží, ale odmítl sdělit. Radost z toho, že mrakodrap nedostal stavební povolení, vyjádřila naopak skupina Historická Anglie (HE), která projekt dlouhodobě kritizovala. V prohlášení uvedla, že Tulipán by byl v podstatě "vysokou výtahovou šachtou s boulí na vrcholu".