Ve městě Utrecht došlo ke střelbě, pachatelů může být více

Nizozemský protiteroristický štáb ohlásil střelbu na několika místech v Utrechtu, policie ale krátce předtím takové zprávy šířené po webu popřela. Policie nevyloučila, že za dopolední střelbou ve městě může být vícero pachatelů, po útočníkovi usilovně pátrá. U bytového domu nedaleko místa útoku se podle agentury AP shromáždil velký počet příslušníků protiteroristických jednotek. Radnice vyzvala obyvatele čtvrtého největšího nizozemského města, aby kvůli dalším možným incidentům neopouštěli domovy.

Policie ohlásila, že po pachateli pátrá všemi dostupnými prostředky. Střelec podle policejních informací uprchl z místa činu autem, což vyvolává pochybnosti, zda neměl komplice. O několika útočnících hovořili i svědci, kteří od ležící oběti viděli utíkat několik lidí. Oficiální informace o útoku jsou ale kusé, policie ještě tiskovou konferenci neuspořádala.

V Nizozemsku byla zpřísněna bezpečnostní opatření. Německo oznámilo, že zpřísnilo kontroly na hranici s Nizozemskem, a to nejen na hlavních tazích, ale i na dalších místech. Německá policie rovněž sdělila, že dostala varování před červeným Renaultem Clio, vozidlo ale později policisté nalezli opuštěné v Utrechtu.

