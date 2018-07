Velká Británie bojuje proti mládežnické kriminalitě

Britská vláda zdvojnásobí finanční rozpočet na program, který má děti a mládež odvést od sklonů k násilí a trestným aktivitám. Reaguje tak na rekordní nárůst kriminality v celé zemi. Informoval o tom server Daily Mail.

Ministr vnitra Sajid Javid uvedl, že původní rozpočet pro tento program se z 11 milionů liber zvýší na 22 milionů. Rozhodl se tak poté, co policejní záznamy ukázaly, že kriminalita (vraždy, loupeže, útoky nožem) v Anglii a ve Walesu vystoupala na nejvyšší úroveň za více než posledních deset let. Od loňského března do toho letošního statistiky ukázaly, že došlo až k 5,5 milionů takových případů.

Zčásti za to mohl i fakt, že za posledních 22 let má Velká Británie nejnižší počet strážníků. Za nedostatek policejních sil byla vláda v minulosti už několikrát kritizována.

"Včasné zasahování do života zranitelných mladých lidí jim může pomoct soustředit se na svůj talent a pozitivní aktivity, které je odvedou pryč od nebezpečí v podobě vážného násilí," řekl k rozhodnutí ministr vnitra Sajid Javid.

"Fond bude podporovat skupiny v srdci našich komunit, které vzdělávají a komunikují s mládeží a poskytují jim alternativu k trestné činnosti. Všichni musíme spolupracovat, abychom vyřešili tuhle otázku vážného násilí," dodal Javid k programu Early Intervention Youth Fund (Fond pro včasnou intervenci mládeže).

Málo policejních sil

Policisté zaznamenali až 16procentní nárůst oproti minulému roku v počtu napadnutí nožem nebo jinými ostrými předměty. Celkem zaregistrovali 40 147 takových útoků. Jde o nejvyšší číslo za poslední dekádu.

David Jamieson, vedoucí policejní komisař v oblasti West Midlands, uvedl, že nízký počet strážníků je smrtící rovnicí pro řešení vzrůstající kriminality a aktuální čísla jsou pouze nevyhnutelným závěrem. Škrty v policii podle něj jednoduše ohrozily bezpečnost veřejnosti.