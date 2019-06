Vesnice se bojí lvů. Úřady však daly místnímu chovateli povolení

Obyvatelé britské vesnice Strelley v Nottinghamshire nebudou mít klidné spaní. Kromě cvrlikání ptáků budou na venkově poslouchat také řev dvou afrických lvů. Ty si na svou zahradu o rozloze 400 metrů čtverečních z českého cirkusu pořídil milovník zvířat Reece Oliver, který na jejich chov dostal povolení. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Sedmiměsíční Rocky a Rora jsou novými mazlíčky 28letého zvířecího nadšence Olivera. Ten je zachránil v únoru z cirkusu v České republice, informuje The Telegraph. Exotické šelmy však nahánějí strach místním, kteří Olivera nahlásili úřadům z obavy o svou bezpečnost.

I když zkušený chovatel, který mimo jiné chová také dvouletou pumu z Kanady, svým lvíčatům postavil speciální výběh se zabezpečeným oplocením, neměl patřičná povolení a hrozilo mu, že o své "mazlíčky" přijde. Místní navíc argumentovali tím, že uzavřený prostor je až moc blízko společné průchozí uličky a že mít dva lvy na pozemku je "pro obyvatele vesnice a jejich domácí zvířata nebezpečné".

Přesto dala speciální komise městské rady za pravdu Oliverovi. Uvedla, že vizuální kontakt lvů s okolím je minimální, a pokud by majiteli zakázala chov lvů, pravděpodobně by se pro ně nenašel jiný vhodný domov a museli by být utraceni.

"V městské komisi sedím už 16 let. Tohle je však zdaleka nejneobvyklejší situace, které jsme dosud čelili. Mluvil jsem s ostatními kolegy napříč celou zemí a nikdo se s ničím podobným nesetkal," řekl k případu předseda komise David Watts.

"Je to nejlepší pocit na světě a nejlepší rozhodnutí vůbec. Ta zvířata miluju. Bylo by to jako kdyby mi vzali mé děti," oddychl si Oliver, když zjistil, že si může lvy na zahradě ponechat.