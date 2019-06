Vězeň držel dozorce jako rukojmí. Požadoval svůj přesun

Více než pět hodin zadržoval trestanec ve věznici na severozápadě Francie dva dozorce jako rukojmí. Oba dva nakonec propustil a sám se vzdal, informovala agentura AFP. Podobná situace se ve věznici Condé-sur-Sarthe odehrála v březnu. Při zásahu policejní jednotky tehdy jeden člověk zemřel.

Ve věznici v Condé-sur-Sarthe jsou drženi mimořádně nebezpeční, radikalizovaní či jinak problematičtí vězni. Jeden z nich v úterý večer vzal dva členy vězeňské stráže jako rukojmí. Jednoho z nich propustil ještě v úterý krátce před půlnocí, druhého kolem 00.30 SELČ, informoval server stanice BFMTV.

Podle agentury AP to je již počtvrté, co tento vězeň některé z dozorců zadržoval. Server franceinfo uvedl, že stejně jako v minulosti i nyní požadoval výměnou za propuštění rukojmích přesun do jiného nápravného zařízení.

Po propuštění dvou nyní zadržovaných dozorců, kteří podle vězeňské správy vyvázli bez zranění, se trestanec vzdal a nyní je ve vazbě. Podle AP se jedná o muže, který je ve věznici v Condé-sur-Sarthe kvůli obavám z možné islamistické radikalizace.

K obdobné situaci ve věznici na severozápadě Francie došlo už v březnu. Radikalizovaný vězeň, u něhož byla na návštěvě jeho partnerka, tehdy vzal jako rukojmí dva dozorce a na deset hodin se zabarikádoval. Při akci elitní zásahové jednotky trestancova partnerka zahynula, vězeň byl zraněn. Na konci května jej obvinili z pokusu o dvojnásobnou vraždu s teroristickým motivem. Radikál totiž chtěl svým činem pomstít pachatele loňského teroristického útoku ve Štrasburku.

Březnový incident vyvolal protesty francouzských odborů, které zastupují vězeňské dozorce. Ve snaze dosáhnout zlepšení jejich bezpečnosti, pracovních podmínek i navýšení početních stavů tehdy dokonce odboráři některé věznice zablokovali.