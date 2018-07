VIDEO: Mladá švédská aktivistka zabránila vyhoštění uprchlíka

Mladé švédské aktivistce se podařilo zabránit vyhoštění afghánského uprchlíka, který měl být v pondělí přepraven letecky do Istanbulu a později do vlasti. Studentka si koupila letenku na stejný spoj a odmítala se posadit na své místo, dokud Afghánec letadlo neopustí. Svou akci natáčela po celou dobu na mobilní telefon. U některých pasažérů se její čin setkal s pochopením, jiné rozhořčil. Palubní personál odmítl proti aktivistce zasáhnout násilím a nakonec nechal ji i 52letého afghánského běžence z letadla vystoupit, napsal deník The Guardian.

Na videonahrávce studentka Elin Erssonová vysvětluje, že nesouhlasí s migrační politikou Švédska, které podobně jako řada evropských zemí hodnotí žádosti Afghánců o azyl i podle místa, kde žijí. Některé oblasti Afghánistánu považuje švédská vláda za bezpečné a běžence tam vrací.

Na videonahrávce z pondělního incidentu je slyšet, jak stevard opakovaně ženu vyzývá, aby přestala v letadle filmovat a posadila se, ta ho ale neposlechne. "Dělám, co mohu, abych zachránila lidský život," vysvětluje Erssonová, která na svém facebookovém profilu uvádí, že je studentkou univerzity v Göteborgu. "Dokud nějaký člověk v letadle stojí, nemůže pilot odstartovat. Chci jenom zabránit této deportaci," dodává studentka na nahrávce, kterou podle zpravodajského serveru BBC zhlédly na internetu již dva miliony lidí.

Když se jeden z rozčilených cestujících snaží studentce telefon vzít, Erssonová se na něj obrátí: "Co je důležitější, život nebo váš čas?... Chci, aby (ten muž) vystoupil z letadla, protože nebude v Afghánistánu v bezpečí. Snažím se změnit pravidla mé země, s nimiž nesouhlasím. Není správné posílat lidi do pekla."

Napjatá situace, při níž palubní personál odmítne použít proti Erssonové sílu, aby ji dostal ven z letadla, končí vítězstvím aktivistky. Za potlesku řady cestujících je Afghánci umožněno letadlo opustit, společně s Erssonovou. Podle mediálních zpráv je ale pravděpodobné, že afghánský žadatel o azyl bude deportován ze Švédska později.

V roce 2015 přijalo Švédsko rekordních více než 163 tisíc žadatelů o azyl, což je z hlediska Evropy největší počet v poměru na jednoho obyvatele. Švédská vláda následně označila situaci za neudržitelnou a zpřísnila azylové podmínky, aby proud běženců mířících do země zpomalila.

Letos v září se budou ve Švédsku konat parlamentní volby, v nichž bude podle očekávání migrace jedním z hlavních témat. V průzkumech veřejného mínění si přitom před volbami velmi dobře stojí pravicově populistická strana Švédští demokraté, která prosazuje nekompromisní migrační politiku.

Deportace migrantů zůstává kontroverzním tématem v řadě evropských zemí. Tento měsíc čelil německý ministr vnitra Horst Seehofer výzvám k rezignaci, když poukázal žertovným tónem na vyhoštění 69 afghánských migrantů ze země právě v den jeho 69. narozenin. Krátce poté jeden z vyhoštěných Afghánců, který byl v Německu odsouzen za četné kriminální delikty, spáchal sebevraždu.