VIDEO: Pilot předvedl při záchraně lyžaře odvážný kousek

Pilotovi záchranné služby ve francouzských Alpách se podařilo s helikoptérou provést velmi nebezpečný kousek. Při záchraně lyžaře dokázal částečně přistát na strmém kopci, přičemž rotory vrtulníku dělilo od svahu jen pár centimetrů. Informoval o tom server Daily Mail.

K incidentu došlo 2. ledna potom, co skupina zkušených lyžařů sjížděla kopec v oblasti Pass of Anterne v nadmořské výšce kolem 2250 metrů. Jeden z nich se však při sjezdu zranil, a tak do těžce dostupného místa musela vyrazit helikoptéra.

Když na místo doletěla, povedlo se pilotovi působivé, avšak zároveň velmi nebezpečné polopřistání, jak ukazuje video níže. Během pár sekund se k teprve devatenáctiletému lyžaři jménem Bruno sesunuli záchranáři a mladíka do helikoptéry, která se mezitím celou dobu částečně dotýkala svahu, úspěšně naložili.

Pilot pak zopakoval stejný manévr ještě jednou, když naložil na palubu zbytek lyžařské skupiny. Zraněný lyžař je v pořádku, během jízdy si podle všeho vykloubil koleno a poranil okolní vaziva. Čeká ho tak několikatýdenní léčba.

Jeden z lyžařů celou dramatickou situaci natáčel a později nahrávku sdílel na web skipass.com. "Chtěli jsme to sdílet, protože to je opravdu působivé. Díky tomu si uvědomíme, jaké štěstí máme, že máme nablízku tyto strážné anděly. Chceme také tímto Brunovi popřát úspěšnou rekonvalescenci," napsal k příspěvku autor nahrávky Nicolas Derely.

K dramatickému momentu se vyjádřil také šedesátiletý muž, které bydlí blízko a manévr helikoptéry viděl. "Je to velmi dobrý pilot. Věděl, že tam je velký vítr, takže tam naletěl hodně nízko. Sám jsem působil ve francouzském letectvu, takže jsem si uvědomoval všechna rizika a mistrovské zvládnutí celého manévru," citoval muže Daily Mail.

Ukázka celého zásahu