Vláda chtěla exhumovat Frankovy ostatky. Převor neudělil přístup

Španělská vláda musí řešit další zádrhel na cestě k realizaci svého rozhodnutí exhumovat ostatky diktátora Franciska Franka a pohřbít je jinde, než v památníku padlých z občanské války. Na odpor se jí nově postavil převor benediktinského řádu, který se o památník v Údolí padlých nedaleko Madridu stará. Napsal o tom španělský list El País. Původně měla vláda v plánu exhumaci provést do konce loňského roku.

Benediktinský převor Santiago Cantera koncem prosince zamítavě odpověděl na dopis ministryně spravedlnosti Dolores Delgadové, která žádala o možnost vstoupit do mauzolea a exhumaci provést. Představený církevního řádu zdůvodnil své stanovisko tím, že s exhumací nesouhlasí Frankova rodina a že celou věc nyní řeší nejvyšší soud. Ten by měl verdikt vynést během dvou až tří měsíců.

Deník El País s odkazem na nejmenovaného představitele socialistického kabinetu napsal, že vláda tento postoj ze strany konzervativních správců památníku v zásadě očekávala. Upozornil na to, že Cantera před svým vstupem do řádu ve volbách do španělského a evropského parlamentu kandidoval za v současnosti již neexistující neofašistickou stranu Nezávislá španělská falanga (FEI). Podle něj však vláda bude navzdory postoji benediktinů ve snaze o exhumaci pokračovat.

Exhumaci Frankových ostatků z Údolí padlých schválila španělská vláda loni v srpnu necelé tři měsíce po svém nástupu do úřadu a v září exhumaci potvrdil parlament. Vláda původně předpokládala, že se exhumace uskuteční do konce roku.

Franco leží vedle vojáků za jejichž smrt je zodpovědný

Frankova rodina, která s exhumací nesouhlasí, se ale obrátila na soud a zároveň si jako nové místo pro pohřbení svého příbuzného vybrala hrobku, kterou má v katedrále Panny Marie Almudenské v centru Madridu. To vláda odmítla kvůli obavám, že by se katedrála stala poutním místem Frankových příznivců.

Zabránit pohřbení Frankových ostatků v katedrále chtěli ministři intervencí u vedení katolické církve, ta ale údajně nemá prostředky, jak mu zabránit. Poté vláda přišla s návrhem zakomponovat do už dříve chystané reformy zákona o historické paměti i zákaz pohřbení Frankových ostatků na veřejně přístupném místě. Tento záměr ale kvůli odporu ostatních politických stran neprošel.

Franco je v Údolí padlých pohřben spolu s 34 tisíci oběťmi z obou táborů španělské občanské války, kterou v roce 1936 pučem rozpoutal a která stála za tři roky životy půl milionu lidí. Mnozí považují za nedůstojné, aby byl Franco pohřben vedle svých obětí.

