Vláda otestuje DNA svých občanů. Dostanou rady na míru

Estonci se nyní mohou zapojit do výzkumného vládního programu, prostřednictvím kterého vědci shromažďují jejich DNA. Občané se tak mohou dozvědět, pro která onemocnění mají genetický předpoklad a jaký životní styl je pro ně nejvhodnější. V současné době projevilo svůj zájem už deset tisíc lidí. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Vláda v Estonsku shromažďuje od poloviny března DNA od desítek tisíc občanů, aby jim mohla poskytnout osobní poradenství v oblasti zdraví a životního stylu. Téměř osm procent z celkového počtu obyvatel země tak odevzdá své krevní vzorky pro účely výzkumu. Účastníci by se tak mohli dozvědět, zda mají genetické předpoklady k některým onemocněním.

Mělo by se tak jednat o první genetickou informační službu na světě, ačkoliv podobný program už v minulosti provozovala soukromá společnost v Kalifornii. "V dnešní době máme rozsáhlé znalosti o genetické predispozici vážných onemocnění. Nyní chceme tyto poznatky využívat také v praxi," uvedl ministr zdravotnictví Jevgeni Ossinovski.

"Nabídka o poskytnutí genetického profilu na míru může vypadat lákavě, ale informace bývají často obtížně interpretovány, zvlášť pokud se jedná o riziko vážných stavů," argumentuje ředitel britské rady pro bioetiku Hugh Whittall a dodává, že by to mohlo mezi veřejností vyvolat více otázek než odpovědí. "V případě některých lidí by se mohlo jednat až o úzkost," varuje Whittall.

Podobnou DNA "biobanku" má i Velká Británie a Irsko, vědci zde uchovávají a analyzují genetické informace občanů. Data ale shromažďují anonymně a slouží především pro lékařský výzkum, ne pro osobní zpětnou vazbu. Do výzkumného programu v Estonsku už se zaregistrovalo více než deset tisíc lidí.