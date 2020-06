Volební průzkum: Macronovi by opět šlapala na paty Le Penová

Pokud by se nyní ve Francii konaly prezidentské volby, ovládli by jejich první kolo současný prezident Emmanuel Macron a krajně pravicová politička a předsedkyně Národního sdružení (RN) Marine Le Penová, kteří by oba získali okolo 28 procent hlasů. Macron by porazil Le Penovou ve druhém kole, jeho vítězství by však nebylo tak výrazné jako v minulých volbách, tvrdí závěry průzkumu provedeného institutem Ifop a společností Fiducial, o kterém v pondělí píší francouzská média.

Stejně jako v minulých volbách by Macron porazil Le Penovou ve druhém kole. Pro současného prezidenta by hlasovalo 55 procent voličů, zatímco lídryně Národního sdružení (RN) by si připsala 45 procent hlasů. Oproti volbám v roce 2017 by si ale Macron pohoršil o více než deset procentních bodů (tehdy získal 66,1 procent hlasů, zatímco Le Penová 33,9 procent).

Nejvíce hlasů v prvním kole voleb by získal buď Macron, nebo Le Penová podle toho, jaký z dalších kandidátů by reprezentoval pravici, tedy Republikány (LR). Pokud by to byl bývalý ministr vnitra, financí a rozpočtu François Baroin, připsal by si Macron 28 procent hlasů a Le Penová 27 procent. Pokud by místo Baroina kandidoval bývalý ministr zdravotnictví a práce Xavier Bertrand, karty by se otočily a v prvním kole by zvítězila Le Penová s 28 procenty hlasů, na Macrona by zbylo 26 procent.

Pro Baroina i Bertranda by přitom hlasovalo 12 procent voličů. Ještě o něco hůře by dopadl kandidát z minulých voleb a předseda krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon, který by přesvědčil jen 11 procent voličů. Další uchazeči o post prezidenta by se nedostali přes 10 procent.

O prezidentské křeslo ve Francii se kandidáti utkají v dubnu roku 2022, prezident bude zvolen na pět let. Pokud žádný z politiků nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se o dva týdny později konat druhé kolo. Z nejznámějších francouzských osobností svůj záměr kandidovat již ohlásila Le Penová. Očekává se, že o druhé volební období se bude ucházet také současný prezident Macron.