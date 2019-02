Vstup Ukrajiny do EU i NATO je nově zakotven v ústavě

Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Petra Porošenka na ústavní zakotvení směřování země do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Pro návrh hlasovala drtivá většina přítomných poslanců, uvedla agentura Unian.

Ústavní novela v preambuli potvrzuje evropskou identitu ukrajinského národa a nezvratnost evropského a euroatlantického směřování státu. Zároveň ukládá parlamentu určit "základy domácí i zahraniční politiky, která bude směřovat k plnému členství v EU a NATO". Praktickým naplňováním této politiky bude pověřena ukrajinská vláda a prezident bude jejím garantem.

Návrh hlavy státu podpořilo 334 poslanců z 385 přítomných. Proti hlasovali pouze zákonodárci z proruské strany Opoziční blok.

Změna ústavy byla iniciativou prezidenta Porošenka, který se uchází o znovuzvolení v nadcházejících prezidentských volbách, které se uskuteční 31. března. Šéf státu slibuje, že Kyjev v roce 2024 podá přihlášku do EU, jakož i to, že podepíše s NATO akční plán na vstup do aliance.