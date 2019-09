Vůdce spolku rusofilů byl v Bulharsku zatčený kvůli špionáži

Bulharská policie zadržela předáka sdružení přátel Ruska kvůli podezření ze špionáže, uvedla ruská tisková agentura TASS. Tajemníkovi bulharského Národního hnutí rusofilů a bývalému šéfredaktorovi listu Duma Juriji Borisovovi hrozí až 15 let vězení.

"Borisov byl zadržen a podstupuje vyšetřovací úkony. Pokud se něco takového děje, znamená to, že jsou k tomu závažné důvody," řekl bulharské televizi ministr vnitra Mladen Marinov. Další podrobnosti odmítl sdělit s odvoláním na zájmy vyšetřování. Nicméně uvedl, že více hodlá objasnit v úterý prokuratura.

Policie podle médií během domovní prohlídky u Borisova zabavila počítač a dokumenty. V povolení k prohlídce bylo uvedeno, že se koná kvůli vyšetřování zahájenému 3. července podle paragrafu o vyzvědačství ve prospěch cizí mocnosti. Za to v Bulharsku hrozí odnětí svobody od pěti do 15 let.