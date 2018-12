Záhada létajícího dronu poblíž letiště. Policie je prý na stopě

Policie na jihu Anglie pokračuje ve vyšetřování chaosu na letišti Gatwick, kde se minulý týden v rušném předvánočním čase zastavil provoz po opakovaných hlášeních o výskytu dronu v oblasti letiště. Případ v pondělí narušil přípravy na Vánoce i členům britské vlády, kteří jej rozebírali při konferenčním hovoru, napsal zpravodajský web BBC. Policie trvá na tom, že ačkoli v neděli bez obvinění propustila dvě zadržené osoby, nezačíná s vyšetřováním "od nuly".

"Zajistili jsme poškozený dron, dotazujeme se lidí dům po domu a sbíráme výpovědi všech, kdo přítomnost dronu nahlásili," uvedla na twitteru policie hrabství Sussex, která má kauzu na starosti. Strážci zákona uvádějí, že přístroj nalezli ve stejné oblasti, kde byl výskyt dronu v pátek večer hlášen naposledy. Ze zařízení se snaží vytěžit vzorky DNA, otisky prstů a další důkazní materiál.

Celkem byla údajně zástupci veřejnosti, pasažéry na letišti a pracovníky Gatwicku přítomnost dronu hlášena 67krát. Hlavní detektiv policie v Sussexu Jason Tingley přesto v neděli večer nevyloučil možnost, že v prostoru letiště "k opravdové aktivitě dronů možná vůbec nedošlo", protože vyšetřovatelé vycházejí pouze z pozorování svědků.

V britském tisku si za to vysloužil kritiku, přičemž deník The Times napsal, že vyšetřování problémů na Gatwicku se změnilo ve frašku. "Myšlenka toho, že cestovní chaos, který uvěznil či zdržel více než 100 000 pasažérů, mohl být způsoben mylnými hlášeními o aktivitě dronů, vyvolala u mnohých zděšení," napsala agentura Reuters. Policie byla také kritizována kvůli tomu, že na začátku víkendu zatkla v rámci vyšetřování dvě osoby, které byly ale v neděli bez obvinění propuštěny, avšak až poté, co se v médiích objevily jejich fotografie i jména.

Problémy s drony začaly na druhém nejrušnějším letišti v Británii ve středu večer. Následovala 36hodinová uzavírka, která si vyžádala zrušení stovek letů. Provoz se asi na hodinu zastavil ještě v pátek v podvečer, když byl nad letištní plochou dálkově ovládaný přístroj zpozorován znovu. Podle BBC bylo kvůli uzavírkám zrušeno nebo přesměrováno asi 1000 spojů. Chaos narušil cestovní plány kolem 140 000 lidí.

Nebezpečí zřejmě zažehnalo nasazení armádní techniky, která dokáže přítomnost dronu odhalit a narušovat jeho komunikaci s pilotem. Pozadí celého případu je však stále velmi nejasné a policie nenaznačila, zda se blíží zadržení dalších podezřelých.

Události na Gatwicku vyvolaly v Británii řadu otázek ohledně připravenosti letišť na nové bezpečnostní výzvy nebo o pravidlech pro provozování dronů. Tématem se i dnes zabývali ministři při konferenčním hovoru. BBC to potvrdil nejmenovaný vládní zdroj.