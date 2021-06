Zájem Slováků o očkování Sputnikem V je před startem jeho použití nízký

Zájem Slováků o očkování ruskou vakcínou Sputnik V proti nemoci covidu-19, kterou země plánuje podávat od příštího týdne, je zatím spíše nízký. V zemi s 5,5 milionu obyvatel si zmíněnou očkovací látku dosud vybralo jen necelých 5300 lidí, vyplývá z údajů takzvané virtuální čekárny. Podle ní na první dávku některé z vakcín proti covidu-19 čekalo ve čtvrtek celkově 76 tisíc osob.

Registraci na očkování Sputnikem V, jejíž užívání Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dosud nedoporučila, slovenské úřady otevřely tento týden. První zásilku ruské vakcíny čítající 200 tisíc dávek, která vystačí pro 100 tisíc lidí, přitom Slovensko dovezlo už na začátku března. Okolnosti jejího nákupu ale v zemi prohloubily vládní krizi, která vyústila ve výměnu premiéra i ministra zdravotnictví. Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv nevydal ke Sputniku své stanovisko s odvoláním na nedostatek informací od ruského výrobce vakcíny a v souvislosti s prověřováním vakcíny se Bratislava dostala do sporu s Moskvou.

Očkovat Sputnikem V na Slovensku se bude pouze v osmi očkovacích centrech, po jednom v každém z krajů. Vakcína je určena pro obyvatele ve věku 18 až 60 let. Ministerstvo zdravotnictví v pátek oznámilo, že opravilo původní povolení k používání Sputniku V, které obsahovalo chybný údaj o balení vakcíny. Za případné zdravotní potíže způsobené Sputnikem V převezme odpovědnost stát.

Dovoz Sputniku V navzdory nesouhlasu části koalice prosadil tehdejší premiér a nynější ministr financí Igor Matovič. V době značného nedostatku vakcín Matovič tvrdil, že až půl milionu obyvatel Slovenska se chce očkovat pouze ruskou vakcínou. Dříve v tomto týdnu, kdy bylo na očkování Sputnikem V přihlášeno jen kolem tří tisíc lidí, označil Matovič počet zájemců za obrovský úspěch poté, co podle něj byla proti ruské vakcíně vedena kampaň. Na základě uzavřené smlouvy by Bratislava mohla odebrat až dva miliony dávek Sputniku V. Již dovezená zásilka ruské vakcíny by měla být použita nejpozději v létě, kdy nastane datum její expirace.

Sám Matovič dříve řekl, že se Sputnikem V nenechá očkovat, protože často cestuje a zmíněnou očkovací látku neuznávají všechny země. Matovič rezignoval na funkci premiéra v březnu v zájmu řešení vládní krize, během které zejména menší vládní strana Svoboda a solidarita tvrdila, že Matovič není osobnostně, manažersky ani komunikačně s to vést zemi.

Nynější slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský je zastáncem očkování vakcínami, které byly registrovány na základě doporučení EMA. Ministr po květnovém schválení použití Sputniku V vládou řekl, že by se jím očkovat nedal.

Aspoň první dávku některé z vakcín proti covidu-19 dostalo na Slovensku 1,79 milionu lidí, tedy třetina celkového počtu obyvatel. Země v současnosti používá hlavně vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkování nových zájemců vakcínou od společnosti AstraZeneca úřady v květnu pozastavily hlavně kvůli nedostatečným dodávkám této očkovací látky.