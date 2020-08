Zaměstnanci klíčového běloruského podniku hrozí stávkou

V Bělorusku hrozí zastavením výroby zaměstnanci společnosti Belaruskalij (v anglickém přepisu Belaruskali), což je klíčový exportní podnik a významný světový producent uhličitanu draselného, známého i pod názvem potaš. Agentura TASS uvedla, že na některých místech už byla výroba zastavena. Belaruskalij je státní podnik a zároveň důležitý zdroj deviz pro Bělorusko.

Pracovníci tohoto i některých dalších závodů protestují proti výsledkům prezidentských voleb, v nichž opět zvítězil dlouholetý prezident Alexandr Lukašenko. Belaruskalij v šesti dolech zaměstnává kolem 16 tisíc lidí. Rozsah neoficiální stávky není jasný, napsal v pondělí server Tut.by.

Belaruskalij patří k největším producentům potaše na světě. Uhličitan draselný se používá jako přísada do hnojiv a Belaruskalij jej vyváží hlavně do Číny a do Indie.

Brutalita bezpečnostních sil

Lukašenko podle oficiálních údajů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů, opozice i vlády mnoha zemí ale považují výsledky za zmanipulované. Protesty se v zemi konají už přes týden. Zejména do víkendu je provázela i brutalita bezpečnostních sil. Ke stávce už se přidaly tisíce zaměstnanců státních podniků.

Belarusian Potash Company (BPC), což je obchodní divize firmy, ale v pondělí uvedla, že udělá maximum, aby dostála svým závazkům vůči klientům. "Stále těžíme, provoz pokračuje. Nemohu říct, že všichni vstoupili stávky," řekl v pondělí dopoledne agentuře Reuters Dmitrij Dabrilov, který je asistentem šéfa společnosti.

Někteří z protestujících zaměstnanců ve městě Salihorsk, které leží asi 135 kilometrů jižně od metropole Minsk, žádají nové volby, propuštění těch, kteří zodpovídají za násilí proti manifestantům, a také propuštění z vězení lidí, které označují za politické vězně.

BPC se minulý týden obrátila v otevřeném dopise na své zaměstnance. Uvedla v něm, že nemůže současné dění v zemi ignorovat a vyzvala k ukončení násilí bezpečnostních sil na demonstrujících.