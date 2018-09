Zavrhl průvodce Michelin. Prodávám jídlo, oni pneumatiky, tvrdí

Černá ovce britské kulinářské scény Marco Pierre White šokoval během nedávného rozhovoru pro Channel NewsAsia. Přiznal, že odmítl zápis do proslulého michelinského průvodce. Podle jeho slov "on nepotřebuje Michelin a oni nepotřebují jeho". Současně dodal, že "oni prodávají pneumatiky, on jídlo". Informaci uvedl server telegraph.co.uk.

Už po několikáté odmítl Marco Pierre White michelinské hodnotitele, kteří chtěli navštívit jeho novou singapurskou restauraci The English House. Zatímco se téměř všichni světoví šéfkuchaři snaží dostat do michelinského průvodce, White se se zástupci Michelinu neustále pře a dohaduje. "Nepotřebuji Michelin a oni nepotřebují mě. Oni prodávají pneumatiky, já jídlo," uvedl v interview .

Přitom právě White získal v roce 1999 tři michelinské hvězdy jako nejmladší šéfkuchař v historii. Ty ale obratem vrátil se slovy, že "pro něj vlastně nic neznamenaly". V témže roce se vrhl na kariéru restauratéra a objevil se hned v několika kuchařských show, jako je Hell's Kitchen nebo MasterChef. Šestapadesátiletý kuchař je svým negativním postojem vůči ocenění proslulý.

Strach ze ztráty hvězdy

Stejně se zachoval také pařížský restauratér Alain Senderens. Ten se v roce 2005 vzdal taktéž tří michelinských hvězd. Nezamlouvalo se mu, že jeho jídlo dosáhlo příliš luxusního standardu a vysokých cen. Otevřel si proto restauraci pod jiným jménem a začal vařit jednodušší jídla za přijatelnější ceny.

A nejedná se ojedinělé případy, mnoho dalších světových šéfkuchařů už nepovažuje michelinské ocenění za prestiž. Příkladem je i Bernard Loiseau, který v roce 2003 spáchal sebevraždu. Údajně proto, že byl pod neustálým tlakem a obával se ztráty třetí michelinské hvězdy.

Průvodce Michelin (francouzsky Le Guide Michelin) je série knižních průvodců vydávaných každoročně francouzskou společností Michelin ve více než 12 zemích. Tento průvodce volně navazuje na Michelin Red Guide, což je nejstarší a nejznámější průvodce, který uděloval hvězdičky hotelům a restauracím.