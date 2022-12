Ve věku 95 let v sobotu zemřel emeritní papež Benedikt XVI., oznámil Vatikán. Zdravotní stav rodilého Němce se v poslední době zhoršoval. Benedikt stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy se úřadu vzdal kvůli chatrnému zdraví. Pohřeb bude ve čtvrtek 5. ledna 2023 na vatikánském Svatopetrském náměstí. Povede ho současný papež František.

"Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel v sobotu v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co nejdříve," uvedl vatikánský mluvčí Matteo Bruni v písemném prohlášení.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, se v roce 2013 stal prvním papežem za zhruba 600 let, který na svou funkci rezignoval. Od té doby žil nástupce papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu, kde se po odchodu z papežské funkce věnoval modlitbám a meditaci.

Zdravotní stav emeritního papeže se v posledních dnech zhoršoval. Začátkem tohoto týdne papež František při generální audienci uvedl, že jeho předchůdce je "velmi nemocný", a požádal věřící, aby se za něj modlili. Benedikt odmítal převoz do nemocnice, několik zdravotníků o něj pečovalo v bývalém vatikánském klášteře Mater Ecclesiae. Mluvčí Bruni uvedl, že emeritní papež krátce před smrtí přijal poslední pomazání neboli svátost nemocných.

Vatikán dále sdělil, že rakev s tělem 265. papeže bude od pondělka vystavena ve Svatopetrské bazilice. Pohřeb se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2023 v 9:30 na Svatopetrském náměstí. Povede ho současný papež František, uvedl vatikánský mluvčí. Ve dvoutisícileté historii katolické církve půjde o bezprecedentní událost, které se pravděpodobně zúčastní desítky tisíc lidí včetně hlav států.

Vatikán disponuje detailně propracovanými pravidly, která se týkají úkonů po smrti úřadujícího papeže. Není ale známo, co se bude dít poté, co zemře emeritní papež, který už svůj úřad nezastává. Po Benediktově úmrtí tak přijdou na řadu protokolární pravidla, která mohou být návodem i v případě dalších papežů, kteří se v budoucnu rozhodnou z čela církve odejít namísto toho, aby úřad zastávali až do smrti.

K významnému teologovi Benediktovi vzhlíželi v řadách katolické církve především konzervativci. Někteří krajní tradicionalisté dokonce odmítali uznat Františka za jeho legitimního nástupce, připomněla agentura Reuters