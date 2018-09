"Ženy nemají penisy," sdílel student. Dočkal se vyhazovu

Nebývalý rozruch způsobil zástupce editora ve filozofickém časopise na britské univerzitě v Durhamu. Sdílel tweet s prohlášením, že "ženy nemají penisy". Tím strhl negativní vlnu nejen ze strany ostatních studentů, kteří ho nařkli z transfobie. Univerzita ho nakonec z časopisu propustila. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Čtyřiadvacetiletý Angelos Sofocleous minulý měsíc na svém účtu retweetoval článek ze serveru The Spectator, který začínal titulkem: "Je to zločin, když řekneme, že ženy nemají penisy?" K tomu byl navíc komentář: "Retweetni, pokud ženy nemají penisy."

Student filozofie a psychologie tím ale moc kladných bodů u ostatních studentů nezískal. Podobné stanovisko zaujala i univerzita, jež ho po třech dnech z pozice zástupce editora časopisu Critique vyhodila. Totéž učinila i u jeho pozice editora on-line magazínu The Bubble. Navrch musel Sofocleous odstoupit ještě z pozice prezidenta studentské asociace Humanist Students.

Student si však za svým sdíleným komentářem stojí. "Možná jsem neměl pravdu a ženy skutečně mohou mít penisy, avšak nevěřím, že tohle (souvislost s článkem) byl právě ten případ. Zpětná odezva, která se strhla po mém komentáři zejména uvnitř organizace, mě přesvědčila o tom, že bohužel uvnitř humanitního hnutí existují určité problémy, o kterých se nedebatuje," napsal Sofocleous následně na svůj Twitter.

Zlehčování citlivého tématu

Názor nicméně odsoudil bývalý předseda komunity LGBT Humanists Christopher Ward, který sdílený příspěvek označil za fakticky nesprávný. "Nemá cenu se k němu nějak vyjadřovat. Je tu nějaký nový prezident Humanist Students a retweetne takové strašlivé transfobni ho*no," řekl.

Ryan Lo, vedoucí katedry filozofie na univerzitě v Durhamu, informoval Sofocleouse prostřednictvím e-mailu, že došlo k hlasování o jeho prohřešku a rada dospěla k závěru, že ho z časopisu Critique propustí, neboť zlehčoval problémy kolem tématu transgenderu.

"Vyhazov za konstatování faktů"

"To, co jsem řekl, byl biologický fakt. Dostali jsme se do divné éry, ve které vyhazujeme lidi za konstatování faktů. I kdyby to byl jen názor, tak by za to neměli být lidé vyhozeni. Měli bychom vést prospěšnou debatu místo toho, abychom lidi umlčovali," hájil se Sofocleous v rozhovoru pro Chronicle Live.

"Jsme plně odhodláni vůči našemu závazku ochrany svobody projevu prostřednictvím otevřené debaty a výměny myšlenek a názorů, které jsou středem univerzitního vzdělání. Podporujeme svobodný projev všech studentů a i v tomto případě se student vyjadřuje a lidé mu naslouchají a reagují na něj," prohlásil k případu mluvčí univerzity. Podle něj se studenti mohou kdykoliv znovu zapojit do různých univerzitních asociací a spolků a dokonce mohou být znovu zvoleni v rámci demokratického hlasování v dané skupině."