Zranění a co dál? Benátčané nechtějí velké lodě ve městě

Průvod čítající tisícovky lidí prošel centrem Benátek na protest proti vplouvání obřích lodí do italského historického města na laguně. Benátčané tak reagují i na nehodu z minulé neděle, kdy obří výletní loď narazila do přístavního mola a menšího člunu plného turistů.

"Monstrózní lodě pryč z Benátek," provolávali podle agentury APA účastníci demonstrace, kterou organizovalo občanské hnutí Comitato No Grandi Navi (Výbor Ne velkým lodím), které opakovaně brojí proti plavidlům, které označuje za "mořské příšery". "Každá výletní loď zamořuje naše ovzduší jako 14 tisíc aut," zdůraznili také demonstranti.

Obří výletní loď minulou neděli při pokusu o zakotvení narazila ve značné rychlosti do přístavního mola v Benátkách a střetla se i s menším plavidlem, které už na místě kotvilo. Zranění utrpěly čtyři zahraniční turistky. Větší z lodí se zasekl jeden motor, takže nedokázala včas zpomalit.

Také představitelé italské vlády vzápětí po nehodě vyzvali, aby město vjezd obřích lodí do centra zakázalo. Nyní se uvažuje o tom, že by velké výletní lodě kotvily například v průmyslové oblasti Marghera, což prosazuje například benátský starosta Luigi Brugnaro, ale podle italského ministra dopravy Danila Toninelliho je to neproveditelné.

Další možností je zřízení přístavních terminálů v nedaleké Chioggii nebo na ostrově Lido, odkud by byli pasažéři do Benátek převáženi na menších lodích.