Gdaňský soud zamítl odvolání Stefana Wilmonta, který byl loni odsouzen na doživotí za vraždu gdaňského starosty Pawla Adamowicze. Dnešní výrok je pravomocný, informovala stanice TVN 24. Třiapadesátiletého Adamowicze 13. ledna 2019 napadl a pobodal přímo na pódiu před televizním kamerami během charitativního koncertu tehdy sedmadvacetiletý útočník, jehož na místě zadrželi. O den později Adamowicz, jenž stál v čele přístavního města na severu Polska více než 20 let, zraněním podlehl.

Loni v březnu soud uznal Wilmonta vinným ve všech bodech obžaloby a odsoudil jej na doživotí s možností podmíněného propuštění nejdříve po 40 letech. Odvolací soud nyní tento verdikt potvrdil a zamítl odvolání proti rozsudku prvoinstančního soudu, které podal Wilmontův obhájce, jenž žádal o mimořádné zmínění trestu z důvodu nepříčetnosti jeho mandanta, napsal server TVN 24.

Státní zástupkyně Agnieszka Nickel-Rogowská naopak trvala na doživotí. "Stefan Wilmont během soudního jednání důsledně mlčel. Ke spáchání činu, ze kterého byl obviněn, se nepřiznal a nikdy ho nevysvětlil," uvedla prokurátorka.

Podle prokuratury odvolání usilovalo o to, aby byl Wilmont označen za chorého člověka, a tudíž by neměl být shledán vinným a potrestán, píše TVN 24. Prokuratura podle něj naopak argumentovala tím, že Wilmont nepříčetný není, ale má poruchy a má být umístěn do zařízení, které poskytuje terapii. Soud první instance rozhodl, že odsouzený si má trest odpykat v zařízení pro osoby s psychickými poruchami.

Wilmont u soudu prohlásil, že vězeňská správa nemá podmínky pro jeho držení. "Buď nepříčetnost, nebo co nejnižší trest," žádal Wilmont a dodal, že se chce co nejdříve dostat z vězení, aby "začal žít život, který mu soud vzal".

Wilmont na pódium v Gdaňsku před pěti lety vtrhl v době charitativního koncertu a starostu Adamowicze napadl nožem. Po útoku ještě několik desítek vteřin pochodoval po scéně s rukama v triumfálním gestu. Konferenciérovi sebral mikrofon a křičel do davu: "Haló! Haló! Jmenuji se Stefan Wilmont, nevinně jsem seděl ve vězení! Nevinný ve vězení! Občanská platforma mě mučila, a proto právě zhynul Adamowicz!" Adamowicz byl členem tehdy opoziční Občanské platformy do roku 2015, v době své smrti ale už vedl Gdaňsk jako nezávislý. Wilmont se o útěk z místa činu nepokusil a záhy byl zadržen.

Soudkyně prvoinstančního soudu Aleksandra Kaczmarková, která Wilmontovi původně trest vyměřila, loni uvedla, že tento muž několik týdnů před útokem vyšel z vězení, kde si odpykával trest pěti a půl roku odnětí svobody za přepadávání bankovních poboček. Měl pověst agresivního a nepředvídatelného člověka. Údajně ještě ve vězení prohlašoval, že se chystá spáchat zločin, který vyvolá velký rozruch. Podle médií také tvrdil, že si bude hrát na nepříčetného, pokud by mu to mohlo prospět.