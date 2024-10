Gruzínská volební komise přepočítá hlasy v některých volebních místnostech

Gruzínská ústřední volební komise nechá přepočítat po parlamentních volbách hlasy ve zhruba 14 procentech volebních místností, napsala dnes agentura AFP. V hlasování podle oficiálních výsledků zvítězila vládní strana Gruzínský sen, ale prezidentka Salome Zurabišviliová a opoziční strany výsledky zpochybnily a odmítají je uznat.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který přiletěl na oficiální návštěvu Tbilisi, dnes označil volby za svobodné a demokratické a svému gruzínskému protějšku Iraklimu Kobachidzemu gratuloval k vítězství.

"Okresní volební komise přepočítají hlasy v pěti náhodně vybraných volebních místnostech v každém volebním okrsku," uvedla ústřední volební komise. Přepočítávání hlasů mělo podle agentury DPA začít dnes.

Prezidentka ohledně částečného přepočítávání hlasů podle agentury Reuters vyjádřila skepsi. "Od ústřední volební komise, která je zcela v rukou strany, jež je u moci, nic neočekávám," řekla hlava státu rádiu RFI. Jako jednu z možných cest označila mezinárodní vyšetřování, další možností by podle ní bylo opakování voleb.

Podle téměř kompletních oznámených výsledků získal v sobotních parlamentních volbách 53,9 procenta hlasů Gruzínský sen, který podle kritiků uplatňuje autoritářskou politiku a inspiruje se Ruskem. Opoziční koalice, které jsou médii označovány obecně za prozápadní, získaly dohromady 37,7 procenta.

Opoziční strany podle AFP označily výsledky za zmanipulované ve prospěch Gruzínského snu a prohlásily, že do nového parlamentu nevstoupí. Podle AFP žádají nové hlasování pod mezinárodním dohledem. Zurabišviliová v neděli prohlásila, že Gruzie se stala obětí "ruské speciální operace" a později agentuře Reuters řekla, že Gruzínský sen získal jen kolem 40 procent hlasů. To je údaj, který víceméně odpovídá dvěma odhadům zveřejněným po volbách, podle nichž většinu křesel v parlamentu získala opozice, napsala agentura Reuters.

Pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) upozornili, že při volbách se objevily případy kupování hlasů či zastrašování a že hlasování se konalo v napjaté a nenávistné atmosféře. Hlášeny byly také případy rvaček u volebních místností nebo vícečetné hlasování. Skupina gruzínských volebních pozorovatelů podle AFP v pondělí uvedla, že má důkazy o komplexních a rozsáhlých podvodech a navrhuje anulování nejméně 15 procent hlasů.

V pondělí večer proti výsledkům protestovaly v Tbilisi desetitisíce lidí, další protesty se očekávají dnes. Premiér Kobachidze už dříve označil vítězství své strany za "působivé" a odmítl kritiku od opozice, kterou obvinil z "podkopávání ústavního pořádku země". Předseda parlamentu Šalva Papuašvili Zurabišviliovou kritizoval, že obviněními z volebních podvodů se snaží rozdělit zemi. Odmítl také nařčení ze zfalšování parlamentních voleb.

Do této situace přicestoval v pondělí odpoledne do kavkazské země maďarský premiér Orbán v doprovodu svých ministrů zahraničí a financí Pétera Szijjárta a Mihályho Vargy. "Blahopřeji vám, že jste hlasovali pro mír," řekl dnes v Tbilisi šéf maďarské vlády a prohlásil, že Gruzínci nedopustili, aby se jejich země stala tím, co nazval "druhou Ukrajinou".

Předvolební kampaň Gruzínského snu se soustředila na teorii o takzvané globální straně války, která ovládá západní instituce a snaží se vtáhnout Gruzii do rusko-ukrajinského konfliktu. Gruzínský sen hlasování vykresloval jako volbu mezi válkou a mírem, zveřejnil například billboardy, kde byly vedle sebe fotografie bombardovaných ukrajinských míst a nezničených gruzínských měst. Ukrajina se už třetím rokem brání ruské agresi. V Gruzii, která sousedí s Ruskem a v roce 2008 s ním svedla (a prohrála) krátkou válku o separatistickou provincii Jižní Osetie, šlo podle stanice BBC o silný vzkaz.

Orbán nyní dále tvrdil, že kdyby vyhrály liberální strany, Brusel by označil sobotní hlasování za demokratické. Sám v sobotu gratuloval Gruzínskému snu k "drtivému" vítězství v době, kdy ještě nebyly zveřejněny ani průběžné výsledky, uvedla AFP. Premiér Kobachidze uvedl, že se svým maďarským protějškem sdílí "konzervativní, křesťanské hodnoty" a Orbánovi poděkoval za podporu kandidatury Gruzie na členství v EU, což je podle něj pro jeho vládu stále prioritou.

Maďarsko je v současné době předsednickou zemí EU a šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pondělí uvedl, že Orbán nebude v Gruzii reprezentovat Evropskou unii. Podobně Brusel reagoval na Orbánovy červencové cesty do Ruska a do Číny, které premiér podnikl krátce poté, co se Budapešť ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Maďarsko pod Orbánovým vedením udržuje vztahy s Moskvou navzdory ruské invazi na Ukrajinu, kterou Západ odsoudil a kvůli níž na Rusko uvalil sankce.

Evropská unie a Spojené státy žádají vyšetření zpráv o volebních nesrovnalostech v Gruzii, která v roce 2022 zažádala o členství v EU. Ministři zahraničí třinácti zemí EU, včetně Česka, v pondělí uvedli, že odsuzují porušení volebních standardů a požadují nápravu.