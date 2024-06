Vysoce postavený představitel palestinského hnutí Hamás dnes vyzval Spojené státy, aby vyvinuly tlak na Izrael a přiměly jej k ukončení války v Pásmu Gazy. Učinil tak před další návštěvou amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který se v regionu bude snažit prosadit navrhovanou dohodu o příměří v osm měsíců trvajícím konfliktu. Informuje o tom agentura Reuters.

"Vyzýváme americkou administrativu, aby vyvinula tlak na okupaci a zastavila válku v Gaze. Hnutí Hamás je připraveno pozitivně přistoupit k jakékoli iniciativě, která zajistí ukončení války," uvedl představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí.

Blinken dnes nejprve přicestuje do Egypta, kde by měl jednat za zavřenými dveřmi s prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím. Egypt je klíčovým partnerem Spojených států v úsilí o zprostředkování dohody mezi Izraelem a Hamásem o příměří a propuštění rukojmích. Z Káhiry by měl Blinken ještě dnes pokračovat do Jeruzaléma na setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a ministrem obrany Joavem Galantem. V rámci své již osmé návštěvy blízkovýchodního regionu od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael, má Blinken tento týden navštívit ještě Jordánsko a Katar.

Současná návštěva šéfa americké diplomacie v regionu navazuje na projev amerického prezidenta Joea Bidena z 31. května, v němž překvapivě představil nejnovější izraelský návrh dohody příměří o třech fázích. Ten předpokládá vyjednání trvalého ukončení bojů, propuštění zbývajících izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně a poválečnou obnovu Pásma Gazy. Hamás dosud na tento návrh formálně neodpověděl.

Den před Blinkenovou cestou navíc oznámil svou rezignaci z izraelského krizového kabinetu ministr bez portfeje Benny Ganc, který byl jedinou středovou politickou silou v jinak silně pravicově orientované Netanjahuově vládě. Blinken se během svých předchozích návštěv Izraele s Gancem pravidelně setkával. Jedním z cílů jeho jednání bude i snaha, aby se válka v Gaze nerozšířila také do jižního Libanonu, kde v posledních dnech výrazně eskalují přeshraniční střety mezi izraelskou armádou a šíitským hnutím Hizballáh.

Válku v Pásmu Gazy vyprovokoval teroristický útok Hamásu a dalších radikálních skupin ze 7. října, při němž ozbrojenci pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších asi 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Více než stovka z nich byla propuštěna v rámci dosud jediného příměří na konci listopadu. Hamás podle izraelských úřadů dosud zadržuje asi 120 rukojmích, více než čtyři desítky z nich však úřady prohlásily za mrtvé. Při rozsáhlé sobotní operaci se izraelským zvláštním jednotkám podařilo osvobodit čtyři rukojmí zadržované v uprchlickém táboře Nusajrát, při akci však bylo podle tvrzení Hamásu zabito na 270 lidí včetně tří izraelských rukojmích.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze ovládaného Hamásem přišlo od zahájení izraelské vojenské operace v Pásmu Gazy o život přes 37.000 Palestinců a dalších bezmála 85.000 bylo zraněno. Tisíce dalších těl zůstávají pravděpodobně zavaleny v sutinách zřícených domů. Údaje není možné nezávisle ověřit a nerozlišují mezi zabitými bojovníky a civilisty, kterých je ovšem většina.