Hudební streamovací služba TikTok Music skončí, nevydržela ani dva roky

Hudební streamovací platforma TikTok Music k 28. listopadu letošního roku ukončí činnost. Služba to oznámila na webu. Ke zmíněnému datu platforma smaže také všechna uživatelská data. Provozovatelem aplikace je čínský majitel TikToku ByteDance.

Do 28. října uživatelé mohou také přesunout své playlisty do jiných aplikací a do 28. listopadu mají možnost žádat o vrácení peněz za nevyužité služby.

ByteDance službu spustil teprve loni v červenci a dostupná je dosud pouze na singapurském, brazilském, australském a mexickém trhu. Původně firma provozovala jinou streamovací aplikaci Resso, a to v Singapuru, Indonésii a také v Indii, která ji následně zakázala.

Služba měla konkurovat hráčům jako Spotify, YouTube Music nebo Apple Music. Na sociální síti TikTok provozované firmou ByteDance hudební úryvky v délce až 60 sekund oživují videa, která se tak mohou stát virálními a pomoci některým skladbám k raketovému nárůstu obliby také u přehrávání plných verzí písní na streamovacích platformách. V minulosti takto získaly na popularitě i několik desetiletí staré písně jako Running Up That Hill od Kate Bushové nebo Master of Puppets od skupiny Metallica.

TikTok Music měl uživatelům pomoci dostat se k plným verzím skladeb v rámci služby stejné značky a od stejné firmy. Nedávno ale TikTok do aplikace přidal funkci, která umožňuje skladby objevené ve videích na této sociální síti importovat rovnou na Spotify a další streamovací platformy.