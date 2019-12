Íránská vláda střílela na hlavy demonstrantů, tvrdí OSN

Íránské bezpečnostní složky při protivládních protestech minulý měsíc střílely na demonstranty z vrtulníků a mířily na hlavy. Pořádkové síly rovněž střílely do zad demonstranty, kteří se dali na útěk a nepředstavovali hrozbu. S odvoláním na ověřená videa incidentů to uvedla vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. Informovala o tom agentura Reuters.

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva dosud získal informace nasvědčující tomu, že íránské ozbrojené složky při protestech usmrtily nejméně 208 lidí, včetně 13 žen a 12 dětí. Podle dosud nepotvrzených zpráv ale může skutečný počet mrtvých být až dvakrát vyšší. Zhruba sedm tisíc lidí bylo zatčeno

Protesty, které v Íránu začaly 15. listopadu poté, co vláda zvýšila ceny pohonných hmot o až 300 procent, se rozšířily do více než stovky měst a získaly politický náboj, když mladí demonstranti začali požadovat odstoupení náboženského vedení země. Teheránští duchovní vůdci z organizace protestů obvinili kriminální živly napojené na USA, Izrael, Saúdskou Arábii a íránskou opozici žijící v exilu.

Bacheletová označila informace o násilnostech při protestech v Íránu za "extrémně znepokojující".

Jeden z nejkrvavějších incidentů se podle ní odehrál 18. listopadu v městě Máhšahr na jihozápadě země. Bezpečnostní složky tehdy začaly na demonstranty střílet ze samopalů a nejméně 23 lidí zabily, stojí v prohlášení Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva. Bezpečnostní síly rovněž proti demonstrantům, kteří nepředstavovali ohrožení na životě a ani nehrozilo, že někomu způsobí vážné zranění, použily vodní děla, slzný plyn, obušky a ostrou munici, pokračuje prohlášení.

Bacheletová uvedla, že podle ověřených videí příslušníci bezpečnostních sil stříleli na demonstranty ze střechy budovy patřící ministerstvu spravedlnosti či z vrtulníků. "Rovněž jsme obdrželi videa, na kterých bezpečnostní složky patrně střílí zezadu na utíkající neozbrojené demonstranty," doplnila s tím, že na jiných videích pořádkové síly střílely demonstranty do obličeje a do životně důležitých orgánů. Jinými slovy podle Bacheletové íránské bezpečnostní síly do demonstrujících střílely "s cílem je zabít".

Bacheletová zdůraznila, že se jedná o vážné porušení lidských práv a vyzvala íránské úřady, aby násilnosti vyšetřily a viníky potrestaly. Vyšetřit by se podle ní mělo také porušování práv osob, které byly při protestech vzaty do vazby.

Americký zmocněnec pro Írán Brian Hook ve čtvrtek řekl, že íránské bezpečnostní složky při protestech možná usmrtily přes tisíc lidí. Počet nejméně 208 mrtvých uvedla už dříve organizace na ochranu lidských práv Amnesty International.