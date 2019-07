Íránský ministr zahraničí Zaríf míří do USA na konferenci OSN

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf odcestoval do New Yorku, kde se má příští týden zúčastnit konference OSN. Informovala o tom íránská státní tisková agentura IRNA. Návštěva šéfa íránské diplomacie v USA se uskuteční v době sílícího napětí mezi oběma státy. USA se ale podle agentury Reuters nakonec rozhodly neuplatnit vůči vysokému íránskému představiteli protiíránské sankce.

O možném zamítnutí Zarífovy cesty informoval v červnu americký ministr financí Steven Mnuchin. Sankcionování vysokých íránských představitelů, včetně Zarífa, by ovšem představovalo krok, který by zmařil veškeré diplomatické snahy o vyřešení neshod mezi Washingtonem a Teheránem. Jejich jádrem je íránský jaderný program, Washington kromě toho obviňuje íránské síly z útoků na ropné tankery v Perském zálivu.

Zaríf se má v New Yorku zúčastnit ministerské schůzky k fóru o udržitelném rozvoji pod hlavičkou Hospodářského a sociálního výboru (ECOSOC) OSN. Ta se má zaměřit na témata jako konflikty, hladomory, genderová rovnost a klimatické změny do roku 2030. Z USA odcestuje Zaríf do Venezuely, Bolívie a Nikaraguy, informovala IRNA.

Napětí mezi USA a Íránem se stupňuje od loňského roku, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a USA následně uvalily na Írán nové sankce. Teherán v uplynulých týdnech začal části dohody vypovídat a vzkázal ostatním signatářům, že v tom bude pokračovat, pokud nepodniknou kroky ke zmírnění dopadu amerických sankcí na Írán.